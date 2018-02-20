Андриан Канду: в преддверии парламентских выборов влияние России ощущается сильнее

Молдова, Украина и Грузия должны разработать совместный план противодействия России. Помимо того, что наши страны объединяет намерение вступить в Евросоюз, во всех трёх государствах, есть территории, захваченные Москвой. Об этом сообщил председатель молдавского парламента Андриан Канду в интервью УНН. Он отметил, что второго марта, в день 26-ой годовщины со дня начала боевых действий на Днестре, представители парламентов трёх стран соберутся в Кишинёве. Во встрече также примут участие представители США.

Андриан Канду подчеркнул, что в преддверии парламентских выборов влияние России ощущается сильнее. Чтобы ему противостоять, депутаты приняли закон о борьбе с иностранной пропагандой. Кроме того, в прошлом году Молдова объявила персонами нон грата российского вице-премьера Дмитрия Рогозина и пятерых российских дипломатов.

В то же время председатель парламента заявил, что несмотря на временные недопонимания, возникшие между странами, Молдова стремится к уважительным отношениям с Россией. А относительно предстоящих выборов он отметил, что Демократическая партия не сможет создать коалицию с ПСРМ, поскольку у этих политформирований разные идеологии.