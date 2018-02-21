Скандал с Сaritate.md: обвиняются журналисты RISE Moldova

Учредители платформы по сбору средств для помощи больным Сaritate.md обвинили журналистов RISE Moldova в непрофессионализме при проведении скандального расследования, в котором говорилось, что учредители платформы занимаются мошенничеством.

Учредитель Сaritate.md Александру Руснак рассказал во вторник на пресс-конференции в агентстве "ИНФОТАГ", что платформа прекращает свою деятельность из-за потери доверия партнеров и доноров. "На сегодняшний день средства успешно собраны для 350 нуждающихся, идет сбор денег для помощи еще 141 человеку", - сообщил он.

По словам Руснака, хотя расследование проведено некомпетентно, а выводы не соответствуют действительности, он не намерен подавать в суд на журналистов за клевету, поскольку "в этом нет никакого смысла". Руснак сказал, что журналисты RISE Moldova сосредоточились на двух случаях из сотен и построили на них свое расследование, выставив учредителей "в роли бандитов".

Он признал, что платформа берет комиссию в 5 процентов от собранной суммы, однако эти деньги идут на покрытие расходов на банковские переводы и на оплату комиссии при получении средств от доноров.

"Случай с ребенком, первой женщины, упомянутой в расследовании, Ленуцей Чеботарь, вообще ни имеет никакого отношения к Сaritate.md. Средства для ее ребенка собирали на другой платформе. Наша платформа была запущена 8 сентября 2016 года, а Чеботарь отправлена в больницу 29 марта 2016 года", - пояснил Руснак.

Соучредитель платформы Светлана Саинсус, ранее занимавшаяся аналогичной деятельностью на другой платформе, рассказала: "В марте родители Ленуцы обратилась за помощью, сказав, что их дочь нуждается в срочном хирургическом вмешательстве. Тогда я продвигала платформу Guvern 24, и именно на ней был запущен проект по сбору средств для лечения. Родители девочки попросили совета по поводу клиники, и я связала их с представителями Medical Park в Турции".

По словам Саинсус, впоследствии в результате клинического обследования выяснилось, что девочка не нуждается в операции, ей была проведена простейшая операция по введению зонда. По этой причине стоимость медицинских услуг и составила 4,5 тысячи евро.

"Мать девочки заплатила за услуги со своего счета, на который были переведены средства, собранные на платформе Guvern 24, - говорит Саинсус. - Я лично не участвую в переводе денег, и невостребованная часть была оставлена матери, поскольку девочка нуждалась в процедурах реабилитации. Я попросила ее только передать 1000 евро для помощи другому мальчику. После этого мы неоднократно встречались и все было хорошо... В 2017 году мать Ленуцы снова обратилась за помощью, поскольку девочке стало плохо".

Саинсус заявила, что подаст в суд на журналистов RISE Moldova.

В расследовании RISE Moldova говорится, что в результате мошенничества Сaritate.md пострадали по меньшей мере две девочки, нуждавшиеся в операции на сердце. В разное время они были отправлены в Medical Park в Турции. В первом случае ребенку провели операцию и выписали, но не дали никаких документов о выписке. Спустя некоторое время девочке опять стало плохо, и местные врачи констатировали, что она страдает все от той же болезни и что операция на самом деле не проводилась. Аналогичный случай произошел и с девочкой Джетой.