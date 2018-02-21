Принципиальна ли отставка Пырлога?

Эксперты по-разному оценивают неожиданную отставку с должности главы Службы информации и безопасности Молдовы Виталие Пырлога, назначенного на этот пост два месяца назад.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", бывший представитель Молдовы в ООН Алексей Тулбуре полагает, что "очевидно имеются проблемы в отношениях между Владом Плахотнюком и Пырлогом": "Они не принципиального характера - Пырлог всегда был послушным исполнителем воли олигарха. Но что-то пошло не так. Не исключаю, что Пырлога через Плахотнюка попросили "выйти вон" международные партнеры Молдовы.

В Интерполе у Пырлога тоже все не очень хорошо складывается: там у него репутация человека мафии. Полагаю, что Пырлог вообще никакой публичной должности не должен занимать. Его уход из СИБа по определению - хорошая новость".

Доктор истории Руслан Шевченко напомнил, что Пырлог не слишком хотел становиться депутатом парламента от ПКРМ, а должность директора СИБ показалась ему сначала интересной, и он на нее согласился: "Когда же Пырлог стал вникать в дела ведомства, то понял, что "влип по-крупному". Впереди - парламентские выборы, еще полгода спустя, летом 2019 г., местные выборы. Польются потоки компроматов со всех сторон, раздадутся вопли о том, что кого-то прессуют, подслушивают, преследуют, угрожают и т.д.. СИБ играет во всем этом если не ключевую, то одну из важнейших ролей.

Пырлог, к которому политическая оппозиция РМ относилась сравнительно нейтрально, моментально стал бы в ее глазах исчадием ада, заклятым врагом, на которого тут же стали бы откапывать компроматы, типа служил министром при коммунистах. Он это хоть и не сразу, но понял и решил тихо исчезнуть, вернувшись на работу в Интерпол. Там он не мешает никому из молдавских политиков".

Пырлог был назначен директором СИБа 21 декабря 2017 г. на пять лет, после того, как за его кандидатуру проголосовали 55 из 100 депутатов парламента.

Он родился 28 июля 1974 г. В 1997 г. получил диплом по специальности "Международное право" Международного независимого университета РМ. С 2001 по 2006 г. был представителем правительства РМ в Европейском суде по правам человека. С 20 сентября 2006 г. по 25 сентября 2009 г. занимал должность министра юстиции РМ. В начале 2016 г. он был назначен председателем Комиссии по контролю за файлами Интерпола. В конце декабря отказался занять место депутата по спискам ПКРМ, после того как депутат Оксана Доменти решила сложить мандат. Пырлог был следующим депутатом в списке ПКРМ.