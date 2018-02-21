Что ждет молдавских производителей молочной продукции

В Молдове не утихает молочный скандал. Публикация некоего расследования в одном из местных СМИ о том, что в отечественной молочке практически нет молока, вызвала волну критики и возмущений общественности. В «молочном» скандале фигурируют крупные производители данной продукции.

По данным одной из неправительственных организаций, они злоупотребляют использованием растительных жиров при производстве творога и других продуктов питания.

Национальное агентство продовольственной безопасности (НАПБ) Молдовы отреагировало, начав собственные проверки. Более того, в структуре уже заявили о том, что намерены ужесточить местное законодательство для того, чтобы обезопасить потребителя от некачественной продукции.

Как сообщает Sputnik Молдова, во вторник в Агентстве продовольственной безопасности состоялась встреча руководителей агентства с представителями молочных предприятий республики.

Заместитель директора НАБП Ион Тома отметил, что с 6 по 19 февраля из 141 пробы выявлено семь нарушений, касающихся продуктов местных производителей и четыре — иностранных производителей. По его словам, таким образом среди проштрафившихся — три местных компании и три импортера — два производителя из Украины и один из Румынии. Тома пояснил, что все они оштрафованы на сумму в 12-15 тысяч леев, а продукция, в которой обнаружены несоответствия, изъята из сетей до полного прояснения ситуации по этому вопросу.

Он отметил, что относительно проштрафившихся импортеров «предприняты все необходимые меры согласно местному законодательству о недопущении импорта на местный рынок такой продукции».

«В обязательном порядке ведется совместная работа со структурами, ответственными за вопросы продовольственной безопасности из указанных стран, чтобы в итоге у нас было нормальное взаимодействие и был исключен импорт такой продукции в Республику Молдова», — сказала представитель НАБП.

Тома обратил внимание на факт введения потребителя в заблуждение в связи с информацией о продукте, размещенной на упаковке.

«Это действительно проблема. Мы говорили, что есть необходимость встречи с представителями ассоциации производителей молока и молочных продуктов, чтобы обсудить этот вопрос и, чтобы в итоге потребитель был правильно информирован о продукте», — сказал чиновник.

Он пояснил, что агентство продовольственной безопасности выступает за ужесточение законодательства, касающегося нарушений при производстве молочной продукции.

«Мы уже выступили с соответствующим предложением по изменению законодательства, а именно закона 105 о Защите прав потребителя. Мы выступаем за то, чтобы чисто молочные продукты находились отдельно от остальных на прилавках, чтобы информация на упаковке не вводила в заблуждение потребителей. Естественно в тех случаях, когда импортер или местный производитель сознательно нарушает, то необходимо принимать более жесткие меры», — добавил Тома.

По его словам, процесс проверки молочной продукции продлится до конца февраля, однако не исключено, что он может затянуться.