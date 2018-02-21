«Расстрелы и оккупация»: в Гагаузии потребовали очистить государственные органы от унионистов

Известный гагаузский общественный деятель Михаил Кендигелян заявил о необходимости люстрации чиновников, ратующих за «унирю».

Михаил Кендигелян, ранее занимавший пост председателя Верховного совета Гагаузской республики, заявил о необходимости запрета деятельности партий, в уставе которых есть пункт о ликвидации Молдовы. Более того, по его словам, необходимо провести люстрацию всех чиновников, ратующих за «унирю». Тем, кто ратует за объединение с Румынией, Кендигелян напомнил, что представляла собой «униря» 100 лет тому назад.

- Какая «униря» произошла в 1918 году? Сюда ввели румынские войска, и половину депутатов Сфатул Цэрий расстреляли. Какая «униря», если в стране в 1919 и 1924 году произошли крупные восстания, при Хотине, Татарбунарское? Румынские оккупационные власти за несколько лет расстреляли 300 тысяч евреев, десятки тысяч молдаван, гагаузов, русских, украинцев. Это не «униря». Это оккупация, - заявил Кендигелян.

«Ползучей румынизацией» назвал Кендигелян, то, что происходит сейчас в Молдове. Объединение газотранспортных и электросетей, совместные заседания правительств двух стран, заключенные договоры о введении в Молдову войск для подавления беспорядков, которые «можно искусственно создать», преследуют цель уничтожения молдавской государственности.

По мнению Кендигеляна, делегация из Гагаузии должна отправиться в Москву и Анкару, чтобы добиться международных гарантий для Гагаузии в случае потери Молдовой своей государственности. Он подчеркнул, что гагаузы обрели в Молдове свою Родину и должны перестать сдавать ее по частям.

- Мы сами творим историю. Нам не на кого больше надеяться, кроме как на Россию и Турцию. Нельзя заниматься только текущими вопросами. Народное собрание занимается мелкими вопросами, такими как принятие поправок в бюджет, а о судьбе Гагаузии никто не думает, - добавил Михаил Кендигелян.

Его поддержал Анатолий Талмач, добавив, что «люстрация позволит избежать унионизма и ликвидировать угрозы государственности Молдовы и автономному статусу Гагаузии».