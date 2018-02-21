Миф о безусловной американской политической поддержке молдавских властей развеяла Майя Санду

Лица, принимающие решения за океаном, относятся к молдавским властям с большой опаской и подозрением.

Лидер партии «Действие и солидарность» (ПДС) Майя Санду вернулась из Вашингтона, где она в течение четырех дней общалась с помощником госсекретаря Бриджит Бринк, руководителем Департамента USAID по делам Европы и Евразии Броком Биерманом и госсекретарём Мадлен Олбрайт.

Ссостоялись также встречи лидера ПДС с председателем Национального демократического института Кеном Воллаком, президентом Национального фонда за демократию Карлом Гершманом, американским сенатором Кристофером Мёрфи и советниками нескольких других сенаторов. По результатам этих встреч Санду пришла к выводу, что продвигаемая приближёнными к властям Молдовы СМИ идея о так называемой безусловной американской политической поддержке – всего лишь миф.

Жалобы Майи Санду на «нападки нынешних властей на демократию, права человека и независимость СМИ» и «двуличную игру демократов и социалистов» не нашли понимания в Америке. Санду в очередной раз заверили, что США заинтересованы в поддержке демократических процессов в Молдове, и что информация о подрыве демократического процесса вызывает у них беспокойство.

Заранее готовая к проигрышу на парламентских выборах лидер ПДС уже начала готовить почву для жалоб и обращений в суд. Она поделилась со своими американскими собеседниками информацией об угрозе фальсификации выборов, на что ей пообещали оказать поддержку в увеличении числа иностранных наблюдателей.