Молдавский пограничник стал представителем в Интерполе благодаря контрабанде под прикрытием диппочты

Преданный гласности германским изданием Der Spiegel материал об устроенной молдавской делегацией «вечеринке» Интерпола в Китае получил свое документальное продолжение.

Бывший мэр Бельц, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый опубликовал в эфире телеканала JurnalTV документы, подтверждающие факт контрабанды, организованной молдавскими властями для продвижения своего кандидата на должность представителя в Интерполе, главы Пограничной полиции Фредолина Лекаря.

Согласно представленным документам, молдавская делегация на Генеральной ассамблее Интерпола в Пекине 26-29 сентября 2017 года прибегла к контрабанде в особо крупных размерах для продвижения собственного кандидата в лице главы Пограничной полиции Фредолина Лекаря на должность представителя в руководстве организации от Европы.

На фотографиях с грандиозного торжества видно, что делегацию чиновников сопровождал оркестр братьев Адваховых. Из правительственных чиновников были исключительно люди из окружения олигарха Владимира Плахотнюка: глава МВД Александр Жиздан, бывший тогда министром юстиции Владимир Чеботарь, глава Пограничной полиции Фредолин Лекарь, глава Мониторингового комитета Интерпола Виталий Пырлог.

Усатый предоставил копии документов, подтверждающих, что контрабандный груз был направлен в Пекин турецкой карго-авиакомпанией под прикрытием дипломатической почты. Для этого, молдавский МИДЕИ направил турецким и китайским властям Ноту, в которой указано, что «направляется посольству Республики Молдова в Китайской Народной Республике 1 (один) цимбал, 1 (одно) пианино и 16 (шестнадцать) поддонов с промоматериалами, сувенирами, товарами, национальной одеждой и конфетами для протокольной деятельности посольства».

«Вышеуказанный дипломатический груз будет отправлен 14-17 сентября 2017 г. компанией Pilot Cargo рейсом TK0272/Chisinau - TK0020/Istanbul-Pekin, рейсом AW 235-67161010», - указано в дипломатической Ноте о грузе.

В таможенном инвойсе на этот груз также указано, что общий вес груза составил 2440 кг.

Ренато Усатый отметил, что молдавские власти преднамеренно скрыли, что в этом дипломатическом грузе находилось около двух тысяч бутылок вина и коньяка, которые были розданы на устроенной в Пекине «вечеринке» в честь представления молдавского кандидата на должность в руководстве Интерпола Фредолина Лекаря.

Особый интерес представляет сопроводительный инвойс груза, отправителем которого было назначено госпредприятие Cricova с описанием товарных позиций и их цены. Согласно инвойсу с очевидно и преднамеренно заниженными ценами, все товарные позиции были оценены по 10 евроцентов (2 лея - Ред.) за единицу товара.

Так, цена керамических кувшинов была 2 лея за штуку. Столько же стоят декоративные упаковки для вина, полотенца. Одна из самых дорогих в Молдове книг с фотоподборками - «О национальном достоянии Республики Молдова» проходит по инвойсу по цене в 2 лея за штуку. Таких книг было в грузе 200 экземпляров.

Продающиеся в Кишиневе по 210 леев коробка подарочных наборов конфет «Кишинэу» также были поставлены в Китай по два лея. Таких подарочных наборов было 600 упаковок.

В документе отчетливо видно, что сфальсифицирована и масса указанных товарных позиций: вне зависимости от количества товара - каждый из них якобы имел вес 69,28 кг.

Ранее уже сообщалось, что авторитетное германское издание Der Spiegel опубликовало статью о том, как и для чего глава молдавской Пограничной полиции Фредолин Лекарь вошел в состав руководства Интерпола.

Обращает на себя внимание сам заголовок статьи, указывающий на криминальное проникновение в руководство международной полиции (Интерпола):

«Вечеринка для мировой полиции

Автократы и преступники пытаются проникнуть в Интерпол. Теневые фигуры из Молдовы играют ключевую роль?», - называется статья, вышедшая на одном из разворотов влиятельнейшего мирового издания, уточнившего, что за назначением Лекаря стоят интересы связанного с криминальным миром олигарха Владимира Плахотнюка.

По информации издания, в ходе прошедшего 26-29 сентября 2017 года заседания 86-й Генеральной ассамблеи Интерпола в Пекине молдавские власти устроили грандиозное пиршество для продвижения своего представителя в руководство Интерпола в лице Фредолина Лекаря.