Ренато Усатый: Несомненно, для Молдовы 2017 год потерян, и это серьезно сказывается на развитии страны

Г-н Усатый, каким, по Вашему мнению, был 2017 год с политической точки зрения?

Несомненно, для Молдовы 2017 год потерян, и это серьезно сказывается на развитии страны. Правящий режим полностью захватил государство и продолжал разворовывать то, что еще осталось. Чего стоит лишь то, как поступили с украденным миллиардом! Власть бесцеремонно взвалила возвращение этих денег на плечи граждан. Было предпринято все, чтобы расследование не состоялось. Но все это напрасно, потому что рано или поздно, виновные будут наказаны. Кроме того, все видели, как укрепилась в Молдове диктатура: оппозицию преследуют, возбуждаются заказные уголовные дела против неугодных и др. «Наша Партия» была и остается мишенью власти. Общеизвестно, что происходило с Феликсом Гринку, Валентином Чимпоешем и другими коллегами по партии и членами других оппозиционных партий, на которых были сфабрикованы уголовные дела по политическим причинам. Это если не говорить о том, как лишены финансирования местные власти городов и сел, где примары от оппозиции. Одним словом, преступный режим сделал все, чтобы в 2017 году уничтожить все следы сопротивления и полностью взять под контроль страну. Но власти ошибаются, если думают, что им это удалось. В следующем году они убедятся. Людям надоел этот режим, и его дни сочтены, несмотря на их дьявольские схемы, к которым они прибегают для сохранения власти.

В 2017 году была изменена избирательная система, и есть мнение, что это поможет власти сохранить свои позиции…

Действительно, вводом смешанного голосования власти планировали сохранить свое влияние. Но одно дело хотеть, и совсем другое дело – сделать. Людям надоел этот режим, и они видят, что их лишают будущего. Режим попытается внедрить своих людей и в списки разных партий, и выдать своих людей за «независимых» кандидатов, но наш долг убедить людей голосовать за настоящих оппозиционеров. Мы же предложим гражданам надежных, проверенных и неподкупных людей, которых нечем шантажировать. Так мы вытащим страну из лап режима, а главарей упрячем в тюрьмы.

Исходя из Ваших слов, следующие выборы могут пройти не по смешанной системе. Что Вы имеете в виду?

НП публично заявила о поддержке инициативы гражданского общества провести референдум по отмене смешанного голосования. До сих пор власти утверждали, что оппозиция хочет отмены этой системы, но вот такая же инициатива поступила и от гражданского общества. Конечно, власти не хотят изменения избирательной системы, но нам следует на них давить. Пусть референдум рассудит всех. Уверен, что референдум доказал бы, что люди прекрасно понимают, как власть ими манипулирует.

Помимо активных протестов против изменения избирательной системы, НП в 2017 году провела свой съезд. Какие решения были приняты?

На съезде были приняты многочисленные решения, и был передан четкий сигнал о том, что НП, несмотря на давление со стороны власти, остается сильной партией. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить своих коллег за стойкость, проявленную в крайне непростых условиях. Пока в нашей стране есть такие люди, еще не все потеряно, и у нас есть шанс на будущее.

Как Вам удалось в 2017 году руководить НП на расстоянии?

НП создана несколько по другим принципам, нежели другие партии. У нас упор сделан на командную работу. Все работают на общую цель. Руководство партии только координирует действия. В НП нет начальников и подчиненных в классическом значении. Руководящие должности в партии это в первую очередь ответственность, поэтому НП работает как идеально отлаженный механизм.

Это действительно и для муниципия Бэлць, которым Вы так же руководите на расстоянии?

В общем, да. Команда, управляющая городом, состоит из прекрасных профессионалов, которые знают, что и как им делать, несмотря на постоянное давление, проверки, препятствия. Если б не эти искусственно созданные властью проблемы, город развивался бы еще динамичнее. Власти не понимают, что нанося удары по команде Ренато Усатого, они бьют по людям, а люди видят и понимают все, а когда наступит время – виновные понесут наказание. Кстати, важное уточнение – я управляю городом на расстоянии не потому что хочу этого, а потому, что меня вынудили так поступить. Я хотел бы быть там, и ежедневно трудиться рядом с теми, кто проголосовал за меня, и оказал мне доверие. Уверен, этот день настанет.

В 2017 году Вы представили общественности и фильм…

Этот фильм еще раз показал, кто управляет у нас страной – человек, у которого на это нет ни морального, ни законного и ни любого другого права. После фильма мне поступило много писем, сообщений и звонков от простых людей, которые выражали свое одобрение. Это еще раз убедило меня в том, что только говоря правду и представляя доказательства того, что страной управляют бандиты, можно помочь людям правильно ориентироваться, не поддаваться на манипуляции, и сделать верный выбор.

Каковы Ваши ожидания от 2018 года?

Ожидания те же, что и у любого гражданина Республики Молдова – избавиться от преступного режима и начать развивать страну, чтобы люди жили благополучно. За это нам следует бороться, и за это мы продолжим борьбу.

Политический Альманах 2017