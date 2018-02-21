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Мюнхенская конференция подтвердила, что Россия становится все более авторитарной
21.02.2018

Конференции по безопасности, которая состоялась на прошлой неделе в Мюнхене, подтвердила тот факт, что Россия становится все более авторитарной и не принимает во внимание интересы государств, с которыми должна быть партнером. Такое мнение высказал председатель парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, депутат-либерал Роман Боцан в ходе передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Moldova 1, передает IPN.

По его словам, Республика Молдова находится в нестабильной зоне с точки зрения безопасности, в районе, где есть много государств, которые имеют проблемы внутреннего характера с вовлечением других стран. Роман Боцан утверждает, что из того, что сказал премьер-министр Павел Филип в ходе конференции, отметил несколько важных внутренних проблем: структурные реформы, укрепление демократических институтов, борьба с коррупцией.

Председатель Либерально-демократической партии Виорел Чиботару считает, что наблюдается открепление Молдовы из любого европейского проекта. „Открепление указывает на то, что были упущены те предложения, которые были сделаны и Североатлантическим альянсом и Европейским союзом, особенно в контексте последних лет, особенно в контексте безопасности, которой коснулся премьер-министр Павел Филип в рамках конференции”, - сказал Виорел Чиботару. По его словам, нынешняя власть не хочет обязательств и реформ, о которых заявляет.

Председатель Национал-либеральной партии Виталия Павличенко считает, что для Республики Молдова остается проблемой то, что страна не имеет безопасности, связанной со стабильностью в регионе и стабильным отношением со стороны западных партнеров. „До тех пор, пока Республика Молдова, посредством своего руководства, не решит раз и навсегда в какую сторону идет, всегда будут претензии к западным партнерам, когда, на самом деле, проблема находится внутри”, - сказала Павличенко.

Политический аналитик Николае Негру считает, что факторы нестабильности Республики Молдова есть и внутри страны, но и снаружи. Внутренние факторы относятся к ситуации в приднестровском регионе и в АТО Гагаузия, а внешние к нестабильности Российской Федерации. По его словам, нет и дня, чтобы Россия не гремела оружием и не проводила военные учения в приднестровском регионе. Более того, проводит учения по форсированию Днестра. „И если завтра-послезавтра российские войска направятся на Кишинев, я не сомневаюсь, что многие граждане и многие политики, которые сейчас заявляются государственниками, выйдут с цветами к этим войскам”, - отметил Николае Негру.


 
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