Разные мнения о заявлениях, осуждающих информационные атаки Российской Федерации

Мнения разделились относительно заявления парламента, осуждающее информационные атаки Российской Федерации в адрес национальной информационной безопасности и неправомерное вовлечение в политическую деятельность. В то время как некоторые считают, что заявление было написано без учета дипломатической лексики, другие говорят, что документ слишком деликатный именно потому, что был написан на строго дипломатическом языке. Мнения были высказаны в ходе передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передает IPN.

Бывший депутат Валентин Крылов заявил, что это заявление не было составлено с соблюдением дипломатической лексики. „Мы понимаем, что Российская Федерация очень большая страна, которую невозможно сравнить с Республикой Молдова исходя из многих соображений. В то же время, и Молдова, и Россия являются членами Организации Объединенных Наций и, с точки зрения международного права, являются равными партнерами на любых переговорах”, - сказал Валентин Крылов.

По его мнению, было бы хорошо, чтобы встречи между официальными представителями России и Молдовы и переговоры имели регулярный, прогнозируемый и хорошо скоординированный характер со стороны обеих сторон.

Журналист Петру Богату считает, что заявление является чрезмерно деликатным, написанным дипломатическим языком и в нем много информации и конкретных фактов. „Это не спекуляции или общие фразы.

Это конкретные факты, некоторые действия Российской Федерации против Республики Молдова – это экономические эмбарго, преследование должностных лиц, отмывание денег, российская пропаганда”, - заявил Петру Богату.

Парламент принял 8 февраля текущего года заявление, в котором осуждает информационные атаки Российской Федерации в адрес национальной информационной безопасности и неправомерное вовлечение в политическую деятельность.