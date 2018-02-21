Жители приднестровского региона должны пользоваться в равной степени гарантиями ЕСПЧ

Общество без свободных неправительственных организаций, без независимых СМИ и без защитников прав человека, это слабое общество, контролируемое через многочисленные злоупотребления и преступления. Такое заявление сделал исполнительный директор Ассоциации Promo-LEX Ион Маноле в ходе международной конференции по вопросу исполнения решений Европейского суда по правам человека по делам приднестровского региона Республики Молдова. Ион Маноле выразил уверенность в способности международного сообщества решать сложные дела, не отказываясь от демократических ценностей, полученных с трудом, передает IPN.

По словам директора Ассоциации Promo-LEX, которая организовала конференцию в сотрудничестве с национальными властями и Советом Европы, приднестровский регион не является частной собственностью группы лиц, которые контролируют его. Соответственно, свободный доступ на территорию региона должен быть гарантированы сразу и безоговорочно. Люди, которые живут в таких территориях, должны пользоваться в равной степени гарантиями Европейской конвенции по правам человека, потому что права человека не могут быть предметом переговоров, они должны соблюдаться. А политические переговоры должны продолжиться, в том числе по правам человека, чтобы обеспечить минимальные гарантии их соблюдения.

Министр юстиции Александру Тэнасе остановился на наиболее важных постановлениях Европейского суда по правам человека по приднестровскому региону. В качестве адвоката, в 2004 году вел дело Илашку и др. против Республики Молдова, а так же как экс-председатель Конституционного суда Александру Тэнасе заявил, что это решение ЕСПЧ легло в основу постановления о нейтралитете Республики Молдова, оглашенного Конституционным судом в мае 2017 года. Эти вместе взятые решения являются „неоценимыми инструментами для определения Российской Федерацией вывести свои оккупационные войска с территории Республики Молдова”. По словам министра, Республика Молдова никогда не примет модель урегулирования приднестровского кризиса, который не будет основан на положениях Конституции. Народ Республики Молдова отвергнет любую модель, которая предполагает так называемую „транснистризацию” Республики Молдова.

По мнению генерального директора Генерального директората по правам человека и верховенства права Совета Европы Христоса Гиакоумопоулоса, мир и справедливость в Европе получены через постоянные усилия в целях продвижения общих ценностей среди государств-членов – соблюдение демократии, превосходство права и прав человека. Европейская конвенция по правам человека была принята для того, чтобы обеспечить коллективные гарантии в целях минимального соблюдения этих понятий. По его мнению, приднестровская проблема не является полностью уникальной и не находится вне гарантий, предусмотренных Конвенцией. По его словам, в решениях европейского суда, Россия была объявлена на международном уровне ответственной за многие случаи нарушения прав граждан в регионе.

Постоянный представитель Республики Молдова в Совете Европы Корина Кэлугэру заявила, что функциональность механизмов защиты прав человека зависит от участия государств-членов Совета Европы. Однако роль ЕСПЧ не следует недооценивать, потому что своими решениями суд преподает важные уроки для улучшения прав человека.

Директор программы Права человека Ассоциации Promo-LEX Александру Постика сослался на необходимость обеспечения преемственности в целях защиты прав граждан Республики Молдова на левом берегу Днестра. „Нет оправданий тому, чтобы делать меньше, наоборот, должны быть приложены усилия в дальнейшем, не только в теории, но и на практике. Непрерывность является ключом к обеспечению верховенства права в приднестровском регионе, что является общей ответственностью”, - отметил Александру Постика.

Восемь дел по приднестровскому региону были выиграны адвокатами Promo-LEX в ЕСПЧ из 48 выигранных в общей сложности в Европейском суде. Promo-LEX представляет 101 дел в ЕСПЧ, а 64 из них касаются нарушения прав человека в приднестровском регионе (35 касаются Республики Молдова в целом). „Лица, чьи права были нарушены в приднестровском регионе или его режимом не имеют возможности защищать свои права и свободы, потому что никто не следит за ситуацией с правами человека в этом регионе и не существует эффективных механизмов защиты прав человека. Таким образом, ни один из тех, кто нарушает права человека, не привлечен к ответственности”, - отметила адвокат ассоциации Promo-LEX Николетта Хрипливый.

В заключение участники конференции отметили, что исполнение постановлений ЕСПЧ по приднестровскому региону включает в себя и вопрос двойной юрисдикции, которую нельзя игнорировать. Отсутствие независимого гражданского общества в регионе является еще одним препятствием для мониторинга ситуации на левом берегу Днестра. Таким образом, конституционные власти Молдовы должны принять все меры для того, чтобы инициативные группы имели доступ в регион, чтобы информация о ситуации в регионе была предоставлена в распоряжение Комитета министров Совета Европы и международных организаций.

Мероприятие было организовано Ассоциацией Promo-LEX в сотрудничестве с Министерством юстиции, Министерством иностранных дел и европейской интеграции, Бюро по реинтеграции и при финансовой поддержке National Endowment for Democracy и Фонда Открытое Общество из Будапешта.