Ренато Усатый: Уход Пырлога из СИБ означает, что проблемы Плахотнюка с правосудием очень серьезны

Уход Виталия Пырлог с поста директора Службы информации и безопасности означает, что проблемы лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка с правосудием являются очень серьезными. Об этом заявил председатель Политической партии „Наша партия” Ренато Усатый в ходе передаче „Ora expertizei” на телеканале Jurnal TV, передает IPN.

„Я понимаю, что уход Пырлога из СИБ означает, что проблемы Владимира Плахотнюка с правосудием в нескольких государствах ЕС очень серьезные. Сегодня Пырлогу предстоит очень много работать, потому что он был назначен на эту должность, чтобы защищать и охранять своего хозяина”, - заявил Ренато Усатый.

Председатель Политической партии „Наша партия” добавил, что Виталие Пырлог не уходил из Интерпола на протяжении всего периода, когда был директором СИБ. По его словам, имя Виталия Пырлог все больше связано с председателем Демократической партии Владимиром Плахотнюком, то, что является недопустимым для Интерпола. Лидер ППНП считает, что это ясное доказательство того, что Виталия Пырлог контролирует ДПМ, так как был выдвинут начальником СИБ демократами, и его поддержало парламентское большинство, которое принадлежит той же ДПМ.

Политический комментатор Виктор Чобану отметил, что если отставку Виталия Пырлог проанализировать только с точки зрения его заявления, то это означает, что произошел раскол в составе правящейвласти. „Я подозреваю, что проблемы молдавской власти растут, и я думаю, что многие уже понимают, что эта власть идет к не слишком хорошему для нее финалу”, - сказал Виктор Чобану.

Директор Службы информации и безопасности Виталик Пырлог подал заявление об отставке в секретариат парламента во вторник, 20 февраля. Он был назначен парламентом на должность директора СИБ на пять лет 21 декабря 2017 года.