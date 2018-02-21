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Общество
Самовольно установленные жильцами блокираторы парковки демонтировали на Рышкановке
21.02.2018

Нелегально установленные во дворах блокираторы парковочного места ликвидировали в Кишиневе.

В секторе Рышкановка сотрудники служб ЖКХ убрали металлические конструкции с замками, которые местные жители установили во дворах. Разрешение жильцы не получали, захватив землю в ущерб другим жителям.

- Напоминаем, что работы по разблокированию дворов осуществляются претурой и управлением ЖКХ Рышкановки по требованиям пожарных, спасателей и на основании обращений жильцов, - сообщили в претуре Рышкановки.

Блокираторы удалили во дворах домов по адресам: Московский проспект, 13, Богдан Воевод, 2/1, Флорилор, 8/4, Мирон Костин, 10. Сегодня сотрудники претуры проедут в поисках незаконных блокираторов по улицам Думитру Рышкану и Матей Басараб


 
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