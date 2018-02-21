На Молдову надвигаются морозы: температура опустится до -18 градусов

Приближаются морозы. Синоптики прогнозируют похолодание к концу недели. В субботу днем ожидается до -7 градусов, в воскресенье - до -10.

Ночью с субботы на воскресенье столбики термометров опустятся до -15 градусов, а в последующую ночь - до -18.

Пройдет слабый снег, возможны метели. Скорость ветра составит 70 километров в час.

Этой зимой самая низкая температура была зарегистрирована 24 января - минус 23 градуса. Тогда от морозов пострадало почти 3% озимых посевов.

Самый холодный февраль выдался в Молдове в 1937 году. Температура опустилась той зимой до 31,5 градуса.