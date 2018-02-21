НАЦ предоставил новые детали незаконных строек в Кишиневе

Еще пять человек доставлены во вторник в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдовы на допрос по делу о легализации авторизированных и неавторизированных построек в Кишиневе.

По данным следствия, с 2017 года группа лиц снимала в аренду кабинет в здании мэрии Кишинева. Эти граждане организовали незаконную схему по легализации авторизированных и не авторизированных построек в пределах Кишинева в интересах определенных физических и юридических лиц. Ровно неделю назад НАЦ сообщил о задержании 7 человек, из которых двое находятся под предварительным арестом в изоляторе, один — под домашним арестом, а остальные четверо на время следствия — на свободе.

Как сообщили в пресс-службе антикоррупционного центра, во вторник на допрос доставлены специалист главного управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии Кишинева, регистратор Агентства государственных услуг и трое директоров столичных компаний, которые якобы получили услуги указанных чиновников.

Согласно материалам дела, задокументировано несколько случаев, когда представители экономических агентов передали различные суммы денег для подкупа чиновников. Конечная цель подобных махинаций — получение документов по окончательной приемке строительных работ.

Так, в одном из случаев, который произошел в ноябре 2017 года, упоминаются три помещения на улице Алба Юлия. Сообщается, что для получения протокола по окончательной приемке работ была уплачена взятка в 1500 евро. В другом эпизоде, который также задокументирован в ноябре прошло года, один из подозреваемых передал лидеру группировки две тысяч леев и еще 200 евро — за подготовку соответствующих документов для сдачи объекта недвижимости по улице Соколень. Тогда же состоялась передача 40 тысяч леев в качестве аванса лидерам этой группировки для легализации неавторизированного офиса по улице Мирон Костин.

В ходе следствия задокументирована передача двух тысяч евро для выдачи документов о перепланировке трех киосков на Каля Мощилор, а также пакета документов по приемке постройки на Албишоара — в обоих случаях с регистрацией в БТИ Кишинева.

"Утром во вторник офицеры НАЦ и прокуроры по борьбе с коррупцией провели обыски по месту жительства и в служебных кабинетах подозреваемых. В результате изъяты важные для следствия материалы", — сообщили в пресс-службе антикоррупционного центра.

Сейчас подозреваемых допрашивают. После чего прокуроры примут решение о мере пресечения.