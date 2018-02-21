В Молдове пересдача экзаменов на степень бакалавра может стать платной

В случае двух провалов экзаменационного тестирования на степень бакалавра, третья пересдача будет платной. Это предусматривает проект закона о внесении поправок в Кодекс образования, зарегистрированный в парламенте депутатами Народно-европейской платформы.

Авторы инициативы предлагают, чтобы размер сбора ежегодно устанавливался министерством образования, культуры и исследований.

"Проект предусматривает исключение запрета, чтобы ученик смог записаться на пересдачу столько раз, сколько потребуется для его успешной сдачи, то есть, чтобы оценки за экзамен были не ниже "5". Проект предусматривает установление сбора для тех, кто не смог пройти тестирование с двух попыток", — говорится в пояснительной части к проекту закона.

Так, депутаты предлагают, чтобы государство давало возможность дважды бесплатно сдавать экзамен. Начиная с третьей попытки, если такая потребуется, претенденту придется платить деньги.

Сумму будут рассчитывать, исходя из всех затрат, связанных с организацией экзамена.

Парламентарии также предложили в течение года проводить четыре экзаменационные сессии: одна — обычная и три — для пересдачи. Кроме того, предполагается, чтобы они проходили не только летом, как это делается сейчас. Даты, как сказано в инициативе, установит министерство.