Румынка Алина Леу представит Молдову на конкурсе красоты в Ливане

В результате национального отбора для международного конкурса красоты „Miss Europe World Молдова 2018” румынка Алина Леу будет представлять Республику Молдова. В пресс-релизе организаторов, цитируемом IPN, говорится, что Алине Леу 23 года, у нее рост 1,7 м, параметры 85-60-90 и была одной из 24 финалисток Мисс Вселенная Румынии 2017 года.

Алина Леу свободно говорит по-английски, увлекается спортивными и греческими танцами, чтением, путешествиями и моделированием. В настоящее время Алина Леу является студенткой Факультета медицины и стоматологии Университета „Овидий” в Констанце. „Ответственность, которая на данный момент возлагается на меня для продвижения Молдовы и туризма Молдовы в Ливане, мотивирует и стимулирует меня выступить как можно лучше, чтобы занять хорошее место на Miss Europe World 2018”, - сказал журналистам Алина Леу после того, как была объявлена победительницей.

„Даже если это ее первый опыт подобного рода, у нее есть красота, харизма, интеллект и необходимые качества, чтобы представлять Республику Молдова с честью в Ливане, имея полную уверенность в своем потенциале”, - заявил председатель Miss Europe World Moldova Эрнест Адриан Бём.

Конкурс красоты будет проходить в Бейруте, Ливан, с 23 февраля по 14 марта. В конкурсе примут участие 40 девушек из стольких же стран