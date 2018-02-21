Семьи военнослужащих получат жилье

За последние два года около 150 семей военнослужащих были обеспечены служебным жильем.

Еще 335 семей получат квартиры в 2019 году, передает МОЛДПРЕС.

В беседе с корреспондентом агентства, глава пресс-службы Министерства обороны Диана Грэдинару отметила, что в 2016-2017 гг. военнослужащим были выделены 111 служебных квартир в мун. Кишинэу, 15 – в мун. Бэлць и 18 – в Кахуле.

«На стадии строительства находится дом по ул. Н. Тестимицану в столице, он будет завершен в конце первого квартала 2019 г. В данном доме служебные квартиры получат 335 семей военнослужащих-контрактников», - сказала Грэдинару.

«Кроме того, Министерство обороны представило правительству на одобрение новый проект государственно-частного партнерства по строительству служебного жилищного фонда и социально-культурных объектов на участке по ул. Ал. Лэпушняну, мун. Бэлць», - отметила Грэдинару.

Площадь жилья, выделенного военнослужащим, варьирует от 33 до 75 кв. метров.