25 марта на площади в Кишиневе предложат проголосовать за декларацию об объединении с Румынией

Унионистские организации "Centenarul" и "Sirius" призвали депутатов законодательных органов Румынии и Молдовы рассмотреть вопрос объединения двух государств на совместном заседании, которое должно состояться в день столетнего юбилея "унири" - 27 марта, передает Инфотаг.

Председатель "Centenarul" Ион Рацэ отметил на пресс-конференции в среду, что "объединение с Румынией - единственная возможность выйти из той плачевной ситуации, в которой находится Молдова благодаря некомпетентным действиям политиков".

"Декларации молдавских сел о необходимости объединения доказывают, что многие граждане живут этой идей, но необходимо переходить от слов к действиям, поэтому призываем всех жителей Молдовы принять участие в собрании, которое пройдет на площади Великого национального собрания в Кишиневе, и проголосовать за декларацию об объединении", - сказал он.

Председатель "Sirius" Анатолие Петрич напомнил: "27 марта 1918 года за объединение было отдано большинство голосов в Сфатул Цэрий, позже подобный нормативный акт был принят и в румынском парламенте... Эти документы до сих пор не денонсированы, сохраняют юридическую силу. Однако, в нарушение всех международных норм и вопреки воле румынских граждан Бессарабии, СССР оккупировал эту территорию в 1940 году, а затем передал часть ее земель Украине".

По словам Петрича, "с развалом СССР в 1991 году румынские власти совершили ошибку, признав Молдову независимым государством, что обеспечило существование в Восточной Европе "государства-призрака". "Однако по закону Бессарабия является частью Румынии, и историческая справедливость должна восторжествовать", - считает унионист.

Примар Чимишлии Георге Рэйляну отметил: "На берегах Прута проживает один народ, власти Молдовы довели республику до фактического банкротства, и единственный шанс на будущее - это объединение с Румынией".

А что, если Конституционный суд решит, что принятая декларация об объединении так же превалирует над Конституцией, как декларация независимости, проголосованная на площади толпой при таких же обстоятельствах?