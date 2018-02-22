Почему Андрей Нэстасе должен баллотироваться на пост столичного Примара

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Изучая ситуацию, связанную с предстоящими в мае этого года досрочными местными выборами в столице, все больше убеждаюсь в том, что лучшим кандидатом от проевропейской оппозиции на эту должность является председатель партии «Платформа «Достоинство и Правда» (ППДП) Андрей Нэстасе. Ниже я попытаюсь пояснить это свое умозаключение.
Абсолютно очевидно, что борьба за столичную примэрию состоится между тремя кандидатами: от социалистов, от правящей власти и от проевропейских правых сил. Скорее всего, кандидатом социалистов будет лидер фракции ПСРМ в МСК Ион Чебан. Он вступит в борьбу с хорошими шансами, так как сейчас у ПСРМ высокие рейтинги, а его личные качества, как воинственность, умение держаться на публике, осведомленность в делах примэрии и активное участие в публичной жизни, несомненно, пригодятся в этом поединке.
Есть так же много признаков того, что врио генпримара Сильвия Раду, даже если будет баллотироваться на пост примара, то сделает это как независимый кандидат, хотя и будет кандидатом от ДПМ. Над ее имиджем сейчас ведется кропотливая работа, а не видит этого только тот, кто не хочет. На Сильвию Раду (прямо или косвенно) будет работать весь огромный потенциал админресурса и все структуры центральной власти. Также к ее услугам будут все финансовые, медийные и человеческие ресурсы правящей власти. Все это делает ее потенциальным кандидатом, шансы которого не стоит недооценивать.
В условиях, когда другие политические силы имеют довольно скромные шансы получить должность столичного примара, единственным, кто сможет противостоять кандидатам от ПСРМ и ДПМ будет кандидат от проевропейских сил. В связи с этим, проевропейские силы должны понимать, что далеко не любой их кандидат может быть выдвинут, и это должен быть человек с большим потенциалом – известный и воинственный политик. Только такой человек сможет вести на равных борьбу с Ионом Чебаном или Сильвией Раду. Если рассматривать ситуацию с этой точки зрения, тогда у проевропейских правых сил есть лишь две кандидатуры: Майя Санду и Андрей Нэстасе. Для Майи Санду, баллотировавшейся на должность президента страны, участие в гонке за столицу может стать шагом назад, тем более, что она видит себя лидером проевропейской оппозиции, и в случае победы на парламентских выборах, сможет претендовать на одну из двух важнейших должностей – спикера или премьера. В итоге, остается только Андрей Нэстасе.
Битва за примэрию сыграет решающую роль в судьбе предстоящих парламентских выборов. Проевропейские правые силы не могут себе позволить проиграть, поэтому им следует отнестись к местным выборам крайне серьезно, а чтобы не терять времени даром, о выдвижении Андрея Нэстасе следует объявить как можно скорее, буквально на днях.
Понимаю, что даже если ПДС и ППДП решили совместно участвовать в парламентских выборах, эти две партии являются разными. Возможно, эгоизм или заинтересованность ПДС в лидерстве помешает выдвижению Андрея Нэстасе на должность столичного примара, но если это произойдет, Андрей Нэстасе должен принять сам принципиальное решение. Ведь не может же он вечно нести шлейф Майи Санду и постоянно оставаться в ее тени. Тем более, что на кону такая важная ставка, как столичная примэрия. Это должна понимать и Майя Санду, если она претендует на звание мудрого политика.
В качестве вывода: Андрей Нэстасе должен баллотироваться на пост столичного примара, независимо от того, поддержит ли его Майя Санду. Это единственный реальный шанс проевропейских правых сил выиграть битву за примэрию Кишинэу.
Игорь Волницки
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