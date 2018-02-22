Возможные кандидаты на должность Примара. семь имен, которые уже упоминаются в данном контексте!

Дорин Киртоакэ подал в отставку с поста генерального примара столичной примэрии. Согласно законодательству, вскоре должны состояться досрочные местные выборы. В связи с этим, портал ТРИБУНА предлагает Вашему вниманию список потенциальных кандидатов на эту должность, которые уже вовсю обсуждаются в обществе.

Ион Чебан – Партия социалистов. Его считают кандидатом с реальными шансами, особенно если учесть хорошие политические позиции ПСРМ, а также благодаря его хорошему знанию проблем жителей Кишинэу. К тому же он деятелен и хорошо подготовлен с политической точки зрения.

Андрей Нэстасе – лидер партии «Платформа «Достоинство и Правда». Говорят, что он может быть единым кандидатом от проевропейских сил. Нэстасе может поддержать и Майя Санду с партией «Действие и Солидарность», вернув ему таким образом «долг» за выдвижение и поддержку Санду на президентских выборах. Более того, ПДС и ППДП уже объявили о том, что блоком пойдут на предстоящие парламентские выборы.

Валерий Мунтяну – Либеральная партия (ЛП). Он довольно активен, обладает хорошей репутацией, политической стойкостью и бойцовским духом, к тому же он неплохо разбирается в проблемах, с которыми сталкивается муниципалитет.

Илиан Кашу – партия «Наша Партия» (НП). Он уже баллотировался на пост примара Кишинэу. Ему знакомы проблемы столицы, и он активно участвует в решении некоторых из них, по мере компетенций и своих возможностей.

Сильвия Раду – может баллотироваться и как независимый кандидат, и как кандидат Демократической партии Молдовы (ДПМ). Сейчас, находясь на должности врио генпримара столицы, она попытается выжать максимум для улучшения своего имиджа.

Руслан Кодряну – Европейская народная партия. Сейчас он является вице-примаром столицы и явно неплохо справляется с обязанностями. К тому же, он хорошо подготовлен с профессиональной точки зрения, и у него неплохая репутация.

Марчел Дарие – лидер Фронта спасения Молдовы. Ранее он провел целый ряд акций, направленных на борьбу с коррупцией в примэрии, а многие из его высказываний позже подтвердились. Это могли бы помочь ему в борьбе за кресло генпримара Кишинэу.

Пока это все имена, которые обсуждаются в контексте предстоящих местных выборов в столице. По мере появления новых имен, мы будем обновлять этот список.

Кристина Пендя