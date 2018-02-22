Киртоакэ много пьянствовал и ужасно издевался над Кишиневом, - Урекян

Бывший генпримар Кишинева Серафим Урекян пожалел о былой поддержке Дорина Киртоакэ и назвал итоги его работы провальными.

Урекян назвал добровольную отставку ставленника либералов правильным решением. По его мнению, Киртоакэ после стольких неудач в работе давно пора было уходить в отставку.

- В этом нет ничего особенного. Это ситуация, которая создалась в демократическом государстве. Считаю, он поступил по-мужски, написал заявление и ушел с этой должности. После 10 лет и стольких неудач, естественно, что были созданы условия для избрания другого примара, - сказал Серафим Урекян.

Он обвинил Киртоакэ в хроническом алкоголизме, а также заявил, что тот издевался над Кишиневом больше, чем все его предшественники.

- К сожалению, я поддерживал его при первом избрании, и при втором. Большего издевательства над столицей никогда не было. Эти 10 лет пошли столице не на пользу, эти годы пошли на пользу Киртоакэ. Ему некогда было работать. Попойки и всякое другое увенчали его 10 лет работы в примэрии, - пояснил Урекян.

Серафим Урекян возглавлял Кишинев с 9 августа 1994 года по 18 апреля 2005 года.