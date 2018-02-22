Сильвия Раду: В примэрии я нашла коррупцию, бюрократию и беспечность

Исполняющая обязанности генерального примара муниципия Кишинев Сильвия Раду заявила, что когда пришла в примэрию столицы, нашла там коррупцию, бюрократию и беспечность. Об этом она заявила в ходе передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передает IPN.

„То, что меня удивило очень сильно это уровень этих трех категорий. Все знали, что есть коррупция, что существует бюрократия и есть беспечность, но их уровень поднимается за пределами восприятия обычных вещей”, - сказала Сильвия Раду. По ее словам, бывший примар Дорин Киртоакэ держал бюджет примэрии в своих руках и использовал его в пользу партии, которую он представляет.

По мнению врио примара, в настоящее время муниципий Кишинев находится в катастрофическом состоянии из-за безразличия сотрудников. „Люди привыкли, что не покидали должности десятки лет подряд, считая государственные предприятия и учреждения своими собственными”, - сказала Сильвия Раду. По ее словам, в примэрии не ведётся правильный учет публичного имущества, корреспонденции, а так же судебных дел, в которых фигурирует примэрия.

Сильвия Раду отметила, что хочет изменить отношение чиновников к проблемам горожан. Также, по ее словам, важно, чтобы внутренний механизм примэрии работал таким образом, чтобы не зависел от лица, который станет примаром. „Эти механизмы будут состоять из новых систем управления, упрощения структур примэрии, с единым окном, которое должно эффективно работать”, - заявила Сильвия Раду.