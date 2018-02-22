Аффилированные ДПМ и ПСРМ телеканалы являются исключительно пропагандистскими

Аффилированные телеканалы Демократической партии и властям, а так же социалистам и президенту Республики Молдова Игорю Додону, являются исключительно пропагандистскими. Кроме того, ретрансляция всех российских телеканалов так же означает пропаганда. Такое мнение высказал член Гражданской платформы Достоинство и правда Валентин Долганюк в ходе передачи „Ora expertizei” на телеканале Jurnal TV, передает IPN.

По его мнению, в настоящее время в Республике Молдова существуют два вида пропаганды: внутренняя и внешняя, между которыми Валентин Долганюк ставит знак равенства. „Внешняя пропаганда – это геополитическая пропаганда, инициированная Россией на постсоветском пространстве, там, где она хочет иметь полный контроль. А внутренняя пропаганда привела к сохранению у власти организованной преступной группы”, - заявил член Гражданской платформы DA.

Активист Валериу Паша считает, что обработка в СМИ должна исчезнуть, потому что это манипуляции, и не потому, что производится в России, Молдова или в другой стране. По его словам, авторы проекта закона, в котором предлагается внесение изменений в Кодекс телевидения и радио, хотели найти юридическую причину для того, чтобы принять очень простой закон. „Эти запреты небыли сделаны потому, что было проанализировано содержание телеканалов. Телеканалы были запрещены не потому, что являются пропагандистскими. Они нашли юридическую лазейку, чтобы утвердить очень простой закон, чтобы не затрагивать важные вопросы, касающиеся качества вещания внутри страны”, - сказал Валериу Паша.

Пресс-секретарь Либерально-демократической партии Ион Тергуцэ отметил, что власти сняли из публичного пространства Республики Молдова, в том числе и оппозиционный российский телеканал. „Проблема в том, что с момента, когда убираешь все федеральные каналы из Республики Молдова и оставляешь только оппозиционный канал, возникает конфликт с российским правительством”, - сказал Ион Тергуцэ.