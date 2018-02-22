Министерство сельского хозяйства: Чем выше цена, тем больше концентрация сока в упаковке

Чем литр сока дороже, тем больше его концентрация в этой упаковке. Низкие цены являются показателем того, что продукт является менее натуральным. Об этом заявил государственный секретарь Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Юрие Ушурелу в ходе передачи „Tema zilei” на телеканале Canal 2, передает IPN.

По его словам, потребители должны обращать особое внимание на этикетку на упаковке, когда хотят купить сок. „Самое простое для потребителя это проверить на этикетке, из чего сделан сок”, - добавил Юрие Ушурелу. По его словам, натуральные соки не должны содержать добавки сахара, меда или других подсластителей.

Заместитель начальника управления Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком Вячеслав Чухрий отметил, что многие потребители не знают, как разграничить фруктовый или овощной сок, от нектара или других напитков на основе сока. „Вот здесь появляются те разногласия между потребителем и производителем”, - заявил Вячеслав Чухрий.

Чиновник утверждает, что некоторые экономические агенты указывают на упаковке необходимую информацию, но она не воспроизводится в соответствии с законодательством. По его словам, если сок является натуральным, то в списке ингредиентов ничего не должно быть, кроме сока.