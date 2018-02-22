Инвесторы в Приднестровье получат беспрецедентные льготы, чтобы нивелировать риски, связанные с непризнанностью ПМР. Это предусматривает разрабатываемый правительством и Верховным советом (ВС) законопроект об инвестициях.

Как передает "ИНФОТАГ", министр экономразвития Сергей Оболоник объяснил на первом канале местного телевидения необходимость принятия закона тем, что "усилий местных производителей недостаточно для развития экономики и повышения благосостояния людей - нужны инвестиции, которые можно привлечь, создав комфортные для работы условия, чтобы перевесить имеющиеся риски".

Председатель парламентского комитета по экономической политике Александр Коршунов сказал, что, "хотя динамика промышленного производства в 2017 г. положительная, инвестиции снизились до минимального значения".

По его словам, если в 2012 г. инвестиции равнялись $200 млн., в том числе около $30 млн. - внешние, то в 2017 г. - лишь $70 млн.

"Ошибочные управленческие решения, принятые в 2012-2013 гг., отвернули от Приднестровья инвесторов. Изменить эту тенденцию можно, не только предоставив инвестору стабильные правила игры, но и посредством дополнительных преференций, которые предусмотрены в законопроекте", - сказал депутат.

Среди них - неприкосновенность собственности инвестора и гарантия на 5-10 лет действующих условий ведения бизнеса. Предполагается освобождение на 5-10 лет от уплаты налога на доходы, на землю, подоходного налога с дивидендов, а также применение льготной ставки единого социального налога в 14%.

Идет также речь о применении государственных натурных грантов (передача во временное пользование земли или строения под размещение производства) и инвестиционные субсидии (когда инвестору из бюджета по окончании срока действия проекта в течение трех лет государство возвращает до 15% инвестиций).

По словам председателя правительства Александра Мартынова, "существенно сгладит издержки инвесторов и принцип одного окна, благодаря которому они будут избавлены от хождения по различным инстанциям, согласительным процедурам - все это будет делать сотрудник минэкономразвития".

Разработка нового инвестиционного закона находится на финальном этапе и скоро проект поступит на рассмотрение ВС.

"Потенциальные инвесторы уже есть, разработка законодательства проводится, в том числе, с учетом их потребностей. 2-3 инвестора уже ожидают подписания соглашения с правительством", - сказал Оболоник.