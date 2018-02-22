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Представители ПКРМ поддержат незаконное нахождение Сильвии Раду во главе Кишинева
22.02.2018

Муниципальные советники считающей себя оппозиционной Партии коммунистов не видят проблем в нахождении Сильвии Раду в должности «врио генерального мэра Кишинева».

Советники-коммунисты не будут требовать прекращения полномочий Раду даже после того, как действующий генпримар Дорин Киртоакэ официально подал в отставку.

Об этом сообщил агентству IPN глава фракции ПКРМ в Кишиневском муниципальном совете Василий Киртока. По его мнению, нынешняя и. о. примара Кишинева Сильвия Раду может осуществлять свои полномочия до новых выборов и находится в должности законно.

«Был вице-примар Нистор Грозаву, который выполнял функции примара. Он делегировал полномочия Сильвии Раду. Все было сделано по закону», - отметил Василий Киртока.

Представитель считающей себя оппозиционной Партии коммунистов сделал это заявление после того, как стало известно, что незаконно назначенная врио мэра Кишинева Сильвия Раду должна покинуть эту должность в ближайшие дни, после того, как 16 февраля мэр Дорин Киртоакэ официально подал в отставку.

Согласно подписанному обвиненным в коррупции вице-мэром Нистором Грозаву решению от 6 ноября 2017 года, Сильвия Раду была уполномочена исполнять обязанности мэра Кишинева «до истечения мандата Генерального примара».

В свою очередь, согласно Закону №436 о местном публичном управлении «мандат примара досрочно прекращается в случае подачи им в отставку» (ст.28 (2) а)). Кроме того, Кодекс о выборах обязывает муниципальный совет письменно уведомить ЦИК о поданном заявлении об отставке, в течение 10 дней со дня его подачи (ст. 139 (21).

16 февраля, Генеральный примар Кишинева Дорин Киртоакэ объявил, что в знак протеста против установления диктатуры Демпартии он подает в отставку. Его заявление об отставке уже было представлено в канцелярию Примарии Кишинева.


 
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