Юрий Лоза о словах Серебрякова о России: Актер всю жизнь озвучивает чужие мысли

Музыкант прокомментировал заявление актера о том, что национальная идея страны - сила, наглость и хамство

Одна, казалось бы фраза из часового интервью известного российского актера, возмутила полстраны. Алексей Серебряков в разговоре о новом фильме «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» на вопрос Юрия Дудя о том, возвращаются ли в нашу страну «90-е», сформулировал национальную идею. Цитата:

«Думаю, если отъехать 30-50-70 километров от Москвы, много элементов 90-х годов вы увидите. Так или иначе, ни знания, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство, не является прерогативой национальной идеи. Национальной идеей является сила, наглость и хамство», - ответил 53-летний актер.

На вопрос о том, когда именно он с этим сталкивался, молниеносно дал ответ: «Сегодня. Дал взятку ГАИ-шнику».

Фраза о том, что российское самосознание строится на силе, наглости и хамстве, много кого возмутила. К примеру, актера и режиссера Александра Панкратова-Черного, позволившего себе не согласиться с коллегой.

«Комсомолка» спросила музыканта Юрия Лозу о том, что он думает о словах Серебрякова, который, к слову, пять лет живет в Канаде, сохранив российское гражданство.

- Может быть, эта фраза вырвана из контекста? Я знаю что это такое, потому что сам с этим сталкивался. Он россиянин, имеет право говорить, что думает. Он же остается нашим здешним актером. Мы продолжаем его приглашать, он снимается. Здесь он может заработать, значит, там [в Канаде] никому не нужен.

- Так прав он или нет в этой фразе о национальной идее?

- Что мы носимся-то с каждой фразой? Она ни на что не повлияла, она никак не изменила нашу жизнь. Ну дал интервью, его поклонники послушают. Но не все же его поклонники. Артист — зависимая профессия. Ее даже сами актеры называют «женская профессия». В этой профессии есть что-то такое несерьезное. Никогда к актерам никто серьезно не относился. Тем более к их текстам. Актер всю жизнь озвучивает чужие мысли. Есть писатели, они думают. Их мысли интересны. Есть режиссеры, они как-то видят по-своему. А актер — это просто зависимый человек, ему что сказали, то он и сыграл. И никогда я, например, не знаю, актер говорит то, что думает или рассказывает монолог из какого-то спектакля или пьесы. Поэтому не надо относиться к актерам серьезно. Я автор, я пишу книги, то, что говорю я, оригинально. А актеры всю жизнь играют роль. Сейчас Серебряков сыграл роль правдолюбца и т. д.

Зачем мы слушаем актера? Зачем мы нагружаем людей несвойственными им функциями? Как же он может быть художником, если ничего не нарисовал, или философом, если не создал философского труда? Он не политолог. Он актер, он играл в кино. Откуда он знает положение в России? Он ездил по России, говорил с людьми, изучал экономику, политологию? Что он знает про Россию? Ничего. Ну и зачем мы слушаем человека, который ничего не знает о России? Он же не учился ничему другому, кроме как играть чужие роли. Ему кто-то наступил в метро на ногу, все, Россия плохая. Ну как, он же актер. Все же говорят, что актеры эмоциональные люди, которые на все реагируют с перебором. Мало того, актерам прощают выходки, которые не прощают другим людям. Но он же актер, может нажраться, упасть, блювануть. Сколько у нас скандальных? Все машут рукой, мол, с актера что взять? И в то же время вы опять нагружаете актера каким-то философским видением мира? Сами же прощаете, а потом выносите их тексты на уровень философских суждений.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Как актер Серебряков кино с реальностью попутал, а Россию с США

Дмитрий СТЕШИН

После подрыва «Невского экспресса» в 2009 году, все поезда идущие по ветке Москва-Питер, были пущены в обход, через Псков. Эти жуткие и трагические дни, не смотря ни на что, породили смешной мем - такой уж у нас русский характер. Какая-то гламурная киса, глядя в окно на неказистые псковские пейзажи, по которым уже десятый час тащился в столицу ее поезд, страшно верещала в мобильник: «Мама, мы в аду! Мама! Тут какие-то коровники! Мы в аду!». На беду, рядом с кисой сидел какой-то блоггер, он и вывалил эту сценку в интернет. А брутальный актер Серебряков, как мне кажется, оказавшийся такой же гламурной кисой, только в штанах, все вывалил сам, в интервью Юрию Дудю. Он там много чего наговорил обидного и русофобского

ЮЛИЯ ХОЖАТЕЛЕВА