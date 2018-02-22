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Политика
Клаус Йоханнис: Европейская повестка РМ остается приоритетом для Румынии
22.02.2018

Европейская повестка нашей страны остается приоритетом для Румынии. Об этом заявил президент соседней страны Клаус Йоханнис на встрече с вице-премьером по европейской интеграции Юрием Лянкэ.

Президент Румынии отметил, что европейский путь Молдовы является единственным путем развития будущего нашей страны. В свою очередь, Юрий Лянкэ поблагодарил за помощь, которую Румыния оказывает для реализации реформ в нашей стране. 

Во время рабочего визита в Румынию вице-премьер по европейской интеграции встретился также с министром иностранных дел Теодором Мелешкану и министром по европейским делам Виктором Негреску.


 
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