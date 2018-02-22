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Экономика
НАРЭ может изменить методологию расчета тарифов
22.02.2018

Национальное агентство по регулированию в энергетике сможет менять тариф на электроэнергию, когда посчитает, что для этого есть предпосылки - к примеру, повышение цены на электроэнергию от производителей или обесценивание национальной валюты. 

Это предусматривает новая методология, которую сегодня рассмотрят в НАРЭ. До сих пор тарифы пересматривали лишь по требованию поставщиков электроэнергии.

В НАРЭ нововведения объясняют тем, что при условиях возможного снижение тарифа предприятия не были заинтересованы об этом сообщать. Методологию утвердят после консультаций с экспертами.


 
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