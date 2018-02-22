НАРЭ может изменить методологию расчета тарифов

Национальное агентство по регулированию в энергетике сможет менять тариф на электроэнергию, когда посчитает, что для этого есть предпосылки - к примеру, повышение цены на электроэнергию от производителей или обесценивание национальной валюты.

Это предусматривает новая методология, которую сегодня рассмотрят в НАРЭ. До сих пор тарифы пересматривали лишь по требованию поставщиков электроэнергии.

В НАРЭ нововведения объясняют тем, что при условиях возможного снижение тарифа предприятия не были заинтересованы об этом сообщать. Методологию утвердят после консультаций с экспертами.