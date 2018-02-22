Кредиты в Молдове дорожают?

В Молдове за последний отчетный месяц выросли ставки по кредитам как в национальной, так и зарубежной валюте, передает Noi.md.

По данным Нацбанка Молдовы, в частности, средневзвешенная процентная ставка по новым кредитам в леях в январе 2018 г. составила 9,8%, увеличившись на 0,22 процентного пункта, в сравнении с предыдущим месяцем. В то же время, по сравнению с январем предыдущего года, она уменьшилась на 1,75 п.п.

Как отмечают в НБМ, кредиты на срок от 2-х до 5-ти лет были наиболее привлекательными и востребованными. Их доля в январе 2018 г. составила 45,93% от общего объема кредитов в национальной валюте . Они выдавались по средней ставке 9,55%, что на 0,38 п.п. выше показателя предыдущего месяца.

Наибольшая часть вновь выданных кредитов в национальной валюте в январе 2018 г. была представлена кредитами, выданными юридическим лицам по средней процентной ставке 10,2% (месяцем ранее – 9,73%), которые составили 55,83% от общего объема кредитов в леях. В то же время средняя процентная ставка по кредитам в леях, выданным физическим лицам, составила 9,3% (месяцем ранее – 9,26%).

По данным НБМ, средневзвешенная процентная ставка по выданным в январе кредитам в иностранной валюте составила 4,94%, увеличившись на 0,28 п.п. в сравнении с предыдущим месяцем. В то же время, в сравнении с январем предыдущего года, она сократилась на 0,32 п. п.

Объем новых кредитов в иностранной валюте в январе 2018 г. был представлен преимущественно займами, выданными юридическим лицам по средней процентной ставке 4,9% годовых (месяцем ранее - 4,65%), доля которых составила 97,67% в общем объеме кредитов в иностранной валюте.

Наиболее востребованными в январе 2018 г. были кредиты в инвалюте на срок от 2-х до 5-ти лет, которые выдавались по средней процентной ставке 5,02% годовых (месяцем ранее – 4,72%) и составили 51,13% от общего объема выданных кредитов в валюте.