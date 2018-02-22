Историческая справка: Легендарная больница Тома Чорба

Около 130 лет назад в Кишиневе не существовало медицинского учреждения по спасению инфекционных больных. Рассказываем о первой (сохранившейся до наших дней) инфекционной больнице столицы.

Осенью 1884 года город охватила оспенная эпидемия. Депутаты городской думы решили открыть в доме некого Харченко на улице Госпитальной временную оспенную больницу. Больница имела всего 15 коек и управлялась единственным санитарным врачом И. Зефировым, в лице которого совмещалась вся врачебно-санитарная организация городского самоуправления. После ликвидации эпидемии медицинское учреждение не закрыли, оно превратилось в детскую «заразную» больницу. А 21 октября 1891 года Кишиневская городская дума постановила учредить уже общую «заразную» больницу на 25 коек. Реорганизацию приурочили к 25-летию бракосочетания императора Александра III и императрицы Марии Федоровны. Лечил там, уже в общей больнице, и отвечал за всё тот же единственный врач Зефиров. Но у лечебницы не было своего здания, и целых 9 лет она размещалась на съемных квартирах. Ситуация резко поменялась к лучшему, когда в 1896 года Зефирова сменил на его посту молодой врач Тома Чорба.

Как только старшего и единственного врача Зефирова сменил его молодой коллега Фома Чорба, новый руководитель стал хлопотать о постройке специального больничного здания. И городская дума, получив на неотложные нужды займ в полтора миллиона рублей, выделила на постройку больницы 32 тысячи. Чорба вникал в каждую мелочь. Совместно с инженером М. К. Чекеруль-Кушем разрабатывал проект. А потом во время строительства трудился на площадке. Здания поднимали хозяйственным способом. Поэтому работы, начатые весной 1899 года, завершились уже осенью 1900 года. Новая больница фасадом на Александровскую улицу (Штефан чел Маре) имела 25 коек, прачечную, маленькую кухню и покойницкую.

26 ноября 1900 года состоялось освящение готового здания, фасад которого украсила памятная доска. А летом 1904 года губернская земская больница передала «заразному» стационару целое отделение — 10 бесплатных коек имени потомственного почетного гражданина Анастасия Чуфли. Много лет подряд отделение спасало городских бедняков от смерти. В 1905 году здесь лечился 221 больной, а через три года их число выросло до 983. Но койки, содержавшиеся на доходы с имений филантропа, по его завещанию должны были принадлежать только «городской» больнице. И превосходно оборудованный «заразный» стационар с бактериальным кабинетом и дезинфекционной камерой получил статус больницы общего характера.

Расширение больницы из-за финансовых затруднений городского управления затормозилось. Но вспышки эпидемий в 1905-1908 годы заставили городских властей опять взять под опеку «пост №1». В инфекционной больнице построили новый павильон на 8 коек, специальный барак на 10 коек для холерных больных, паровую дезинфекционную камер, квартиру для врача… Только питание и медикаменты стационар по-прежнему получал в земской больнице. Но руководству больницы удалось освободиться и от этой зависимости — детище Чорбы обзавелось собственной кухней и аптекой. Со временем инфекционный стационар расширился с 25 до 200 коек.

Ухаживая за больными, медицинский персонал подвергался большой опасности. В 1901 году сестра милосердия умерла от оспы, в 1904 — от сыпного тифа, через три года погибла от тифа фельдшер Чуфлинского отделения. Лишь с 1907 года медицинский персонал стал получать прибавки к жалованию за каждые пять лет работы.

5 мая 1918 года Кишиневская городская дума при большом стечении гостей всех званий и сословий чествовала юбиляра. Им был Фома Феодосьевич Чорба, старший врач городской больницы, прослуживший четверть века в местном самоуправлении. Отмечая редкую бескорыстность, преданность врачебному долгу и скромность виновника торжества, бывший городской голова П. В. Синадино сказал, что все эти годы доктор Чорба смотрел смерти прямо в глаза. Не покидая поста, он привил себе все заразные болезни, которые свирепствовали в Кишиневе.

Слава о главном инфекционисте Бессарабии шагнула далеко за пределы губернии. По словам В. Тарнакина, Томе Чорбе делали лестные предложения даже в столице империи Петербурге, но он отказался.

Тома Чорба ушел из жизни в 1936 году. Он был похоронен на Центральном (Армянском) кладбище в Кишиневе. В 1964 году именем Томы Чорбы были названы бывшая улица Госпитальная в Кишинёве и инфекционная клиническая больница. Перед зданием любимого детища прославленного доктора в 1965 году была установлена мемориальная доска с барельефом (работы архитектора И. Гриценко).

В 2016 году общественности стало известно о планах Министерства здравоохранения Республики Молдова реформировать (а по сути ликвидировать) республиканскую инфекционную больницу. Возмущение горожан, бурно отразившееся в СМИ, возымело какое-то действие. По крайней мере, информация о подобных намерениях пока исчезла с сайта министерства.

—

Источник: форум oldchisinau.com, bloknot-moldova.md