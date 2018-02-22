Предупреждение экс-премьера Стурзы: Расслабьтесь, нас контролируют 24/24

По словам бывшего премьер-министра Иона Стурзы, за нами круглосуточно наблюдают миллионы камер видеонаблюдения, а также камеры и микрофоны, используемые в офисах, на улице, в магазинах, в ресторанах, на вокзалах, в аэропортах, в школах.

"Но внимание! И в SPA, общественных банях, туалетах. В соответствии с законом весь электронный трафик, телефонные звонки, SMS, электронные письма хранятся на мегасерверах, включая зашифрованные. Тысячи правительственных, а также частных агентов отслеживают ваше поведение, используя чрезвычайно сложные алгоритмы и программное обеспечение для того, чтобы сформировать и повлиять на ваше поведение. Как? Самый простой способ - это мобильный телефон, с которым вы не расстаетесь даже в самых интимных местах", - пишет экс-премьер на своей странице на facebook.

По словам Стурзы, было бы иллюзией думать, что речь идет только о знаменитостях.

"Нет! Все. Полностью и постоянно. Вопрос в том, когда Big Brother достанет ваши данные с полки и с какой целью использует их? Пока гиганты Google, Facebook, Apple "добывают" наши данные из сообщений, писем, переговоров, чтобы создать как можно более сложные алгоритмы в целях моделирования нашего социального, страстного и коммерческого поведения. Итак, расслабьтесь! Нас контролируют и нами манипулируют!", - подчеркнул Стурза.