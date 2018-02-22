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Шалару: Бэсеску одержал бы победу на выборах в мэрию Кишинёва с первого тура
22.02.2018

Бывший президент Румынии Траян Бэсеску мог бы стать хорошей кандидатурой на пост мэра Кишинёва и с первого тура мог бы одержать победу на выборах. Об этом на передаче одного из частных телеканалов заявил председатель Партии народного единства Анатол Шалару.

 

Заявление Шалару прозвучало в ответ на вопрос, зачем бывший президент Румынии Траян Бэсеску приезжал в Кишинёв в конце января текущего года, пишет deschide.md

«Траян Бэсеску приехал в Молдову не для того, чтобы выиграть выборы в мэрию, хотя он мог бы это сделать с первого тура и был бы самой лучшей кандидатурой для кишинёвской мэрии. Он приехал для того, чтобы объединить унионистов, избирателей. А тем, кто считает себя «пупом земли», я бы посоветовал уйти на пенсию», - отметил Анатол Шалару.


 
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