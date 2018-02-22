Цырдя: «Санду и Канду мило сработались»

«Лидер оппозиционной партии действия и солидарности (PAS) Майя Санду и спикер парламента от правящей ДПМ Андриан Канду мило сработались», - считает депутат-социалист Богдан Цырдя, цитируемый Инфотаг.

Он написал Facebook, что население Молдовы находится в ожидании «новой разводки». Депутат напомнил, что в первых числах декабря 2017 года «в США были вызваны Канду и Влад Плахотнюк»: «И уже 15 декабря Канду, ранее критиковавший Санду, заявил, что альянс ДПМ и PAS необратим. Мол, ты, конечно, Майя можешь играть в оппозиционера и дурачить простаков, но в стойло встанешь, никуда не денешься!».

Парламентарий обратил внимание на то, что уже в феврале и Санду побывала в США: «Вернувшись, председатель PAS тут же заявила, что блок с Андреем Нэстасе, возможно, не будет создан. Конечно, Санду пока еще не говорит открыто о готовности создать альянс с ДПМ. Зато она дозрела до альянса с марионетками демократов - Михаем Гимпу, Анатолом Шалару, Юрие Лянкэ».

По мнению Цырди, в 2016 году Санду уже обманула один раз Нэстасе, предложив выдвинуть общего кандидата в президенты на основе опроса: «Его провел некий немецкий институт, который тут же отдал победу Санду. На этот раз, чтобы убрать из списка кандидатов в депутаты людей Нэстасе, Санду предложила внедрить принцип "неподкупности" кандидатов! Кандидатов будут отсеивать "независимые" журналисты и НПО, которые, как и Санду, "чисто случайно" относятся к структурам Сороса».

Социалист подчеркнул, что одновременно с инициативой Санду о «неподкупности», ДПМ вышла с предложением о введении «сертификата неподкупности для кандидатов в депутаты». «Нравишься ты ДПМ - получишь справку о том, что ты "честный", - говорит Цырдя. - Не нравишься - не получишь. Тут и сам Нэстасе окажется "коррумпированным", как и остальные его кандидаты».