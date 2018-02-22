Президент Академии наук Молдовы Георге Дука сложил мандат члена правительства. Об этом глава АНМ сообщил несколько минут назад в ходе заседания кабмина.

«Я приложил все усилия на благо нашей страны. Я поддерживал две уязвимые области. Это было непросто, но я никогда не отказывался от своих принципов и идеалов. Я рад, что благодаря нашим усилиям мы достигли международного и европейского признания. Наука во время моего мандата стала приоритетной областью. В качестве примера служит реформа, которую сегодня реализует правительство», - сказал Георге Дука, передает realitatea.md.

Премьер-министр Павел Филип поблагодарил главу АНМ за хорошую работу в правительстве.

«Это правда, мы находимся на последних ста метрах, а утвержденные сегодня документы завершают реформу в области науки и исследований. В знак уважения, я хочу вручить диплом правительства господину Дука», - заявил Павел Филип.

Следует отметить, что Георге Дука был членом правительства в течение последних 17 лет.