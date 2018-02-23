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Общество
Патрульные инспекторы больше не смогут снимать номерные знаки
23.02.2018

Правительство дало положительное заключение по законодательной инициативе о лишении патрульных инспекторов права снимать номерные знаки с транспортных средств, припаркованных не по правилам, передаёт IPN.

В соответствии с действующим законодательством, номерные знаки могут быть сняты и возвращены владельцу только после составления протокола. А водитель не вправе пользоваться данным транспортным средством до тех пор, пока номерные знаки не будут ему возвращены, и должен прибегнуть к услугам автоэвакуатора.

По мнению авторов инициативы, Национальный инспекторат патрулирования располагает иными механизмами санкционирования водителей, паркующих машины в неположенных местах, и инспекторам нет необходимости снимать номерные знаки.

За остановку или паковку в неположенном месте предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 условных единиц (2500–5000 леев), с начислением двух штрафных баллов.


 
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