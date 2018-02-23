С 26 февраля можно подавать заявки на частично компенсируемые билеты в санаторий

26 февраля вступает в силу перечень юридических лиц, обладающих правом получения билетов на санаторно-курортное лечение на основании государственных взносов социального обеспечения, перечисленных юридическим лицом в государственный бюджет социального обеспечения в 2017 году. Застрахованные лица имеют право раз в три года запрашивать билеты на санаторно-курортное лечение, при условии, что они работали на протяжении не менее чем шести месяцев. Сотрудники, работающие по совместительству сразу в нескольких организациях, имеют право воспользоваться санаторно-курортным лечением только на своём основном рабочем месте.

Консультант Управления по обеспечению санаторно-курортного лечения Наталья Влас рассказала IPN, что желающие могут подать заявку по месту работы, приложив к ней форму №070 от семейного врача и, если будет установлено, что они соответствуют предъявляемым требованиям, им будет выдан билет на лечение. Стоимость билета различается в зависимости от конкретного санитария и запрошенного лечения, но она компенсируется на 80%. Те 20%, которые должен будет оплатить бенефициар, составят около 1000 леев. В 2018 году средняя стоимость билета составляет 5507 леев.

Из общего количества в 55,6 тысячи юридических лиц, вносящих взносы в бюджет государственного социального обеспечения, 1904 субъекта имеют право на получение одного или нескольких билетов через Национальную конфедерацию профсоюзов, а 1980 субъектов – через НКСС. Если сумма, предназначенная для санаторно-курортного лечения и рассчитанная на основе суммы взносов социального страхования (23%), превышает среднюю стоимость билета в 5507 леев, то организации имеют право на два или более билетов. 51,7 тысячи юридических лиц не могут запрашивать билеты на лечение, поскольку их взносы не покрывают среднюю стоимость одного билета.

Как сообщила Наталья Влас, в бюджете государственного социального страхования на 2018 год для застрахованных лиц предусмотрены 30 миллионов леев для восстановления здоровья посредством санаторно-курортного лечения.

Более подробную информацию о способах получения билетов на лечение можно найти на сайте Национальной кассы социального страхования (www.cnas.md), в разделе: Другие социальные выплаты / Санаторные путёвки / Направления на санаторно-курортное лечение для застрахованных лиц. Списки юридических лиц находятся в разделе: Formulare / Bilete de tratament pentru persoanele asigurate (Формуляры / Билеты на лечение для застрахованных лиц).