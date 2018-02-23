Георгий Дука заявил о двух «уязвимых областях» и покинул правительство

Георгий Дука представил кабинету министров доклад о своей деятельности и подал в отставку.

Вчера, 22 февраля, президент Академии наук Молдовы (АНМ) Георгий Дука сложил мандат члена правительства. Перед этим он представил парламентариям доклад о своей деятельности. Георгий Дука напомнил, что проработал 17 лет в правительстве в качестве министра окружающей среды и председателя Академии наук.

- Я приложил все усилия на благо нашей страны. Я поддерживал две уязвимые области. Это было непросто, но я никогда не отказывался от своих принципов и идеалов. Я рад, что благодаря нашим усилиям мы достигли международного и европейского признания. Наука во время моего мандата стала приоритетной областью. В качестве примера служит реформа, которую сегодня реализует правительство, - заявил Дука.

В своем докладе Дука особо подчеркнул вклад АНМ в подписание Республикой Молдова Соглашения об ассоциации с ЕС.

- Было нелегко. Но я ни разу не отказался от своих принципов и идеалов, независимо от цвета политических партий, - заверил Дука.

Георгий Дука родился 29 февраля 1952 года в молдавском селе Копачены Сынжерейского района. В 1974 году окончил химический факультет, а в 1979 году – докторантуру государственного университета Молдовы. Работал в университете в качестве ассистента, доцента, а затем и заведующего кафедрой физической химии, занимался научной работой.

В 1998 году Георгий Дука был избран депутатом по списку «Альянса Брагиша», в апреле 2001 года занял пост министра экологии, строительства и развития территорий в первом правительстве под руководством Василия Тарлева. В качестве министра Георгий Дука не голосовал за изменение названия «румынский язык» на «молдавский язык» в учебных заведениях.

На пост президента Академии наук Молдовы Дука впервые был избран в 2004 году, в 2007 году он стал почетным членом Румынской академии. Избрание Георгия Дуки президентом АНМ на третий срок вызвало множество вопросов. Несколько недель назад на рассмотрение парламента был представлен проект положения о создании комиссии, которая должна определить законность процедуры избрания на третий срок президента Академии наук Молдовы Георге Дука и проверить расходование финансовых средств в этой структуре.

- Известно, что существуют отчеты Счетной палаты, которые свидетельствуют о наличии серьезных нарушений, а также уголовные дела, возбужденные Национальным антикоррупционным центром и другими компетентными органами в связи с хищениями огромных сумм денег, в том числе иностранных кредитов, грантов и пожертвований, - отметили авторы документа