Amnesty International представила годовой отчет по Молдове: выводы неутешительные

Международная правозащитная организация Amnesty International представила результаты годового отчета по ситуации в Республике Молдова за 2017-2018 годы.

Выводы организации о соблюдении прав человека и внутренней ситуации в республике, неутешительные. Так, согласно отчету, власти Молдовы допускают множественные нарушения международных норм и законов. Это касается притеснений неправительственных организаций, несправедливых судебных процессов в отношении политических активистов, жестокого обращения и пыток над заключенными, попрание прав сексуальных меньшинств, а также нарушения экономических, социальных и культурных прав граждан Молдовы.

Публикуем текст отчета без сокращений:

Ежегодный отчет. Молдова, 2017-2018

Правительство отозвало проект закона об НКО, содержавший неправомерные ограничения для организаций, которые получают иностранное финансирование. Девять активистов признаны виновными в попытке организации массовых беспорядков в 2015 году и по итогам несправедливого разбирательства приговорены к условным срокам. В мае полиция остановила гей-прайд ЛГБТИ в столице страны Кишинёве, сославшись на соображения безопасности, а президент Игорь Додон выступил с гомофобными высказываниями. Государственные расходы на здравоохранение, образование и социальную защиту продолжали сокращаться; не прекращалась дискриминация рома.

Краткая справка

В июле парламент, несмотря на протесты общественности и международное осуждение, принял спорные поправки к Кодексу о выборах. Считается, что от этих изменений выигрывают две крупнейшие партии в парламенте: правящая Демократическая партия Молдовы и оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова. Венецианская комиссия Совета Европы 19 июня выпустила резко критическое заключение об этих поправках. Большинство основных медиа по-прежнему либо находились под фактическим контролем Демократической партии Молдовы, либо были ангажированы в её пользу.

Свобода объединений

Рабочая группа, в состав которой вошли представители Министерства юстиции, Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и нескольких НКО, согласовали проект закона об НКО. Гражданское общество горячо приветствовало законопроект. Однако в июле Министерство юстиции, не проконсультировавшись с рабочей группой, внезапно добавило в проект три статьи. Согласно им, НКО, которые ведут не имеющую чёткого определения «политическую деятельность», должны были бы, среди прочего, публиковать финансовую отчетность и раскрывать источники своего финансирования и направления его использования. Несоблюдение грозило бы суровыми наказаниями, включая большие штрафы, возможное закрытие НКО и исключение из государственных механизмов финансирования, которые способствуют добровольным пожертвованиям налогоплательщиков в НКО и поощряют их. Изменения вызвали резкую реакцию со стороны гражданского общества и международных организаций, которые усмотрели в них неправомерные ограничения, налагаемые на НКО с иностранным финансированием. Критики предсказывали стигматизирующий эффект, который такой закон может оказать на правозащитников и представителей гражданского общества, особенно на тех, кто критикует власти. В сентябре правительство отозвало законопроект.

Несправедливые судебные процессы

В июне бывший лидер политической партии «Наш дом — Молдова» Григорий Петренко и ещё восемь его соратников — политических активистов были признаны виновными в организации массовых беспорядков 6 сентября 2015 года. Все они получили условные сроки от трёх до четырёх с половиной лет с запретом посещать публичные мероприятия. В день предполагаемого преступления они пытались ворваться в правительственное здание во время мирного митинга. Суд над ними многократно откладывался и проходил с процессуальными нарушениями. Проправительственные СМИ вели кампанию по дискредитации адвокатов Григория Петренко, Анны Урсаки и Эдуарда Руденко, которые также представляли других известных подсудимых в политических делах. Кроме того, адвокаты сообщали о притеснениях со стороны властей в связи со своей работой.

Пытки и другие виды жестокого обращения

По-прежнему поступала информация о пытках и жестоком обращении в местах содержания под стражей и в системе уголовного правосудия. Ночью 26 августа под стражей полиции скончался Андрей Брагуца — водитель, задержанный за превышение скорости. Сначала власти утверждали, что он умер из-за пневмонии, затем — что Андрея Брагуцу избили двое сокамерников. В качестве подозреваемых по делу о его гибели были арестованы трое полицейских, дежуривших той ночью, и двое его сокамерников. Один из сокамерников настаивает на том, что он и другой сокамерник невиновны, и что Андрей Брагуца уже был сильно избит, когда его привели в камеру. По состоянию на конец года следствие ещё продолжалось.

Права лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов

Полицейские 21 мая досрочно прекратили гей-прайд — демонстранты успели пройти всего несколько сотен метров. Полиция заявила, что не может обеспечить им безопасность в случае нападений со стороны противников мероприятия. Президент страны публично раскритиковал ЛГБТИ-сообщество, сказав, что гей-прайд противоречит «традиционным ценностям» страны, а сам принял участие в параллельно проходившем Фестивале семьи.

Экономические, социальные и культурные права

В сентябре Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам рассмотрел третий периодический доклад Молдовы о выполнении Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. При рассмотрении доклада особую озабоченность вызвала неуклонно снижающаяся доля государственного финансирования, выделяемого на здравоохранение, образование и социальную защиту, а также постоянная дискриминация и маргинализация рома. Комитет назвал ситуацию с рома «вопиющей проблемой», а «провал сразу по многим аспектам» Плана действий по поддержке этнического населения рома на 2011 – 2015 годы — «серьёзным поводом для беспокойства»