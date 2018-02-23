Конференция в Кишиневе носит антироссийский характер

Член президиума Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Безпалько считает, что конференция по вопросам безопасности, которая состоится в Кишиневе на следующей неделе носит "антироссийский характер". Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил российским СМИ.

Комментируя решение председателей парламентов Молдовы, Грузии и Украины провести такой форум в Кишиневе, он отметил, что "Азербайджан отказался от участия в конференции", которая проводится совместно с Атлантическим советом США и европейскими организациями.

Руководитель делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) Азер Керимли заявил, что "это встреча парламентов трех стран с европейскими партнерами, которые подписали ассоциативное соглашение с ЕС".

"Мы продолжаем работать в ПА ГУАМ, и здесь нет никаких вопросов, но не участвуем в других проектах", - сказал Керимли.

В свою очередь, Богдан Безпалько назвал надуманными "обвинения в адрес Москвы, что она мешает "европейскому выбору" бывших республик СССР.

"И Молдова сегодня подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, и Украина (Грузия также работает с ЕС в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС - "И"). Что-то пока незаметно больших экономических успехов у этих стран. Грузия получила безвизовый режим с ЕС еще раньше Украины. Однако при этом остается весьма бедной страной", - сказал Безпалько.

По его словам, так как Азербайджан не будет участвовать в конференции, "в Кишиневе будет создаваться не ГУАМ, как прежде, а ГУМ".

"До сих пор все попытки создать антироссийские блоки на постсоветском пространстве заканчивались провалом. Главным образом потому, что идея противостоять России исходила от Запада и противоречила экономическим интересам постсоветских республик, ни одна из которых не является в прямом смысле субъектной и независимой", - отметил Безпалько.

В парламенте Молдовы корреспонденту "ИНФОТАГ" сообщили, что конференция по вопросам безопасности 2 марта проводится по инициативе и под патронатом председателей парламентов Молдовы, Грузии и Украины.

"Для участия в конференции не приглашали представителей стран ГУАМ или Восточного партнерства, так как это - совершенно другая инициатива, речь о создании какой-либо новой организации не идет", - пояснили в парламенте.