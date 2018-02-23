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Общество
Кабмин утвердил регламент действия госпрограммы "Prima Casa"
23.02.2018

Правительство утвердило регламент госпрограммы Prima Casa. Этот документ, по словам премьер-министра, стал последним шагом к запуску большого и важного проекта. Павел Филип поблагодарил всех, кто участвовал в его подготовке.

"Безусловно, есть множество проблем, которые вынуждают молодежь уезжать из Молдовы. Одна из них - отсутствие перспектив на приобретение жилья. Эта программа призвана помочь в разрешении таких ситуаций", - сказал Октавиан Армашу.

Регламент устанавливает обязанности приобретателей жилья, застройщиков и банков, участвующих в программе. В документе прописаны процедура предоставления кредита и гарантии со стороны государства. 

Ставка по ипотечному кредиту, полученному по программе Prima Casă, составит 9%. 

"Сейчас на рынке сформировалась тенденция к снижению ставок. Если она сохранится, ставки продолжат движение вниз. По моим расчетам, кредиты будут доступны две-четыре недели. В разных банках по-разному, где-то этот срок будет меньше, где-то больше", - сообщил Октавиан Армашу.

Парламент утвердил программу Prima Casă в конце прошлого года. Участвовать в ней могут граждане в возрасте до 45 лет, официально трудоустроенные, не имеющие иной недвижимости или других ипотечных кредитов. Половину выданного займа гарантирует государство. В госбюджете на текущий год заложены 50 миллионов леев в качестве гарантийного фонда. 

Посредником внедрения программы Prima Casă станет Организация по развитию малого и среднего бизнеса.


 
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