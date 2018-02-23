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Политика
На молдо-румынской границе обновят 10 участков
23.02.2018

На молдо-румынской границе обновят 10 полицейских участков. А в Кишинёве построят ещё одно здание для Национального инспектората расследований. Работы начнут в мае и закончат к концу года. Проект внедрят при поддержке Евросоюза. Полицейские села Зырнешты Кагульского района отвечают за 20 тысяч человек, в том числе жителей близлежащих сёл. В штате всего 14 сотрудников.

"Все мы здесь не помещаемся. Собираемся только на собрания, некоторым приходится стоять, кто-то слушает из коридора."

Кабинет полицейских находится в здании мэрии. 

"Как могут 5-6 человек работать в одном кабинете за одним компьютером - это ненормально, вот и эффективность падает. Когда необходимо, занимают зал заседаний, иногда предоставляю им для допросов свой кабинет", - сказал мэр села Зырнешть Николай Бежу.

До конца года полицейские переедут в новое здание. Оно будет отвечать европейским стандартам. А ремонт обойдётся почти в полтора миллиона леев. 

"Сделаем специальное помещение, где граждане смогут дожидаться участковых. Будет и зал для заседаний, минимум на 10 человек. Обустроим кабинеты для всех сотрудников", - сообщил глава управления ГИП Влад Негру.

Общая стоимость проекта почти три миллиона евро. Треть средств предоставит правительство, остальную часть - Евросоюз. 

"Обновление участков - один из пунктов Стратегии развития полиции", - подчеркнул глава Генинспектората полиции Александр Пынзарь.

Ещё 200 тысяч евро выделят на техническое оснащение.


 
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