Главная Журналистское расследование: подконтрольные фирмы Гимпу выигрывали тендеры на госзакупки Три компании, подконтрольные председателю Либеральной партии Михаю Гимпу, получили за последние девять лет доход почти в полмиллиарда леев. Посредниками при этом были учреждения местной и центральной власти. Об этом сообщает telegraph.md. Сомнительные способы получения прибылей поставщиками нефтепродуктов "Parstar Petrol", "Get Premium" и "Eurosim" выявило журналистское расследование. Фирму "Eurosim" Михай Гимпу основал с двумя компаньонами в 2000 году. Лидеру ЛП принадлежат третья часть предприятия, которое, по сведениям telegraph.md, начиная с 2011 года выигрывает целый ряд тендеров на госзакупки нефтепродуктов. Объявленных, само собой, госучреждениями, подконтрольными либералам. Министерству молодежи и спорта, которое возглавлял член ЛП Ион Чобану, "Eurosim" поставил топлива на 135 тысяч леев, Агентству по туризму - на 80 тысяч. Компанию "Parstar Petrol" создали бизнес-партнеры Михая Гимпу. Только в 2011 году ее доход превысил 450 миллионов леев. Успех обеспечило партнерство с Госадминистрацией автодорог и Железной дорогой Молдовы. Оба предприятия контролировало министерство, возглавляемое либералом. В 2009-10 годах "Parstar Petrol" подписала контракт со столичным автобусным парком на 60 миллионов леев. Мэром в тот период был Дорин Киртоакэ. Позднее Счетная палата выяснила, что фирма поставляла топливо по завышенным ценам, а ущерб, нанесенный муниципальному предприятию, составил 800 тысяч леев. В 2013 году владелец значительной доли в "Parstar Petrol" создает компанию "Get Premium", и она тут же становится фаворитом тендеров на госзакупки. Контракты, подписанные в 2014-16 годах с Теленештским лесхозом, подведомственным Министерству окружающей среды, которое в то время возглавлял ставленник Либеральной партии, принесли "Get Premium" более миллиона трехсот тысяч леев. Затем последовали контракты на десятки миллионов леев с кишиневскими муниципальными предприятиями, в частности - Autosalubritate, Автобусным парком, Exdrupo, а также с Железной дорогой. Михай Гимпу пока не прокомментировал журналистское расследование, проведенное telegraph.md. Однако ранее лидер либералов признал, что владеет долями в компаниях, которые ведут бизнес в том числе с муниципальными предприятиями столицы.

vesti Количество просмотров: 146 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Обсуждение новости