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Все тайное становится явным: кому звонил президент Воронин
23.02.2018

Во властных кабинетах всегда множество загадок, но одну все-таки удалось разгадать.

В Кишиневе официально стартовал ремонт разгромленной после апрельских беспорядков президентуры.

В здании, где официально будет заседать глава государства, провели экскурсию — чтобы наглядно показать, что оставила после себя молдавская "революция".

А оставила она разбитые окна, поломанную мебель, разграбленные кабинеты и… цел-целехонек президентский телефон.

Аппарат, скажем прямо, солидный — с множеством кнопок с фамилиями чиновников, министров, депутатов. Кстати, на рабочем телефоне бывшего президента Владимира Воронина есть и имя нынешнего главы государства — Игоря Додона. А еще на этом телефоне есть две загадочные белые кнопки.

Кстати, финансировать проект по ремонту здания президентуры взялись власти Турции

Президентский телефон уцелел во время событий 7 апреля.


 
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