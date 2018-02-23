Евгений Собор: Молдавский патриотизм напоминает торт наполеон

В мае 1945 года Европа праздновала Победу над фашизмом. В молдавской корчме кампания бывших депутатов Сфатул Цэрий, проголосовавших в 1918 году за унирю, тоже отмечала это событие за стаканом вина с плацындой. Каждый вспоминал на свой лад войну, рассказывал свои партизанские байки в молдавских Кодрах. Только мош Владимир молчал. У него возмущённо спрашивают:

- А ты чего молчишь? Небось прятался в подвале?

- Что-то я не слышал, как вы партизанили. А я, как-никак, участник Ясско-Кишинёвской операции.

- И как ты участвовал? – допытываются у него.

- А я снаряды и патроны подносил!

- И что же тебе солдаты говорили?

- Зер гут! Зер гут, Вольдемар!

Компания оцепенела…

Очень актуальная патриотическая байка. Году этак в 1989 в Кишиневе на каждом шагу гордо звучало слово «патриот». Особенно на митингах. Но жизнь так изменилась, что к 2018 году это слово стало почти ругательным.

В сетях я прочёл две максимы современных «патриотов». Первое: «Мы не нуждаемся в патриотизме. Это пороки прошлого». И второе: «Наш унионизм – это патриотизм. Их патриотизм – это коммунизм».

Вот так. Коммунизмом прикрываются торговцы Родиной. Выражаясь словами классика, «на патриотизм стали напирать - видимо проворовались».

У патриотов Молдовы нынче изменились лицо, смысл жизни, голос, нравы и цели. Вот важная и нераскрытая тема в молдавской политике.

Начнём от печки. Молдавский патриотизм - как многослойный пирог. Нынче много патриотов развелось, и всё зависит от конъюнктуры: кто платит, тот и заказывает нужный патриотизм. Что же мы находим в нашем многослойном пироге молдавского патриотизма?

Конечно, первый слой – это патриоты-европеисты. Нужно отдать им должное: они настойчиво отстаивают «свою борьбу», «свой патриотизм» и прорыв в Европу. Из-за своего комплекса неполноценности они видят себя этакими наполеонами-европеистами, но на самом деле их европеизм, местечковый и провинциальный, комичен. Неумные речи, инициативы, показуха. Они не отстаивают нашу государственность, идентичность. Они - коллаборационисты у либералов на крючке.

Второй слой – патриоты «пятой колонны», то бишь унионисты. Измену Молдове они сделали профессией. Тут история о гадком утёнке: его с детства гнали отовсюду, утёнок убегает из стаи – но вот он вырос, и стая признала его своим. Так и с унионизмом. Вначале он блуждал изгоем при ПКРМ, потом «либералы-путчисты» приютили его, а недавно примкнул к этой компании и «гадкий утёнок» Бэсеску.

При нынешнем режиме «пятая колонна» набирает силу, пыжится, претендуя на роль «истинных» патриотов. Как говорится, каждое время рождает своих героев. А какие цели преследуют эти «герои», стремясь в парламент, всем известно… Режиму всё это выгодно, ибо они отвлекут часть избирателей от оппозиционных ПАС и Платформы ДА, скрывающих свой унионизм.

Третий слой патриотов – статалисты. Нужно признать, что их много, но по степени активности они уступают европеистам и унионистам. Почему-то мы наивно полагаем, что надо быть умнее и не реагировать на их активность. Они же действуют агрессивно по принципу «чем хуже - тем лучше», приманивая людей мифами о лучшей жизни за Прутом. Ещё хуже ситуация в информационной войне. Статалисты теряют свой голос в СМИ, особенно на общественном телевидении. Никто не хочет сказать правды. И это знаково: часть правых депутатов торгует Родиной открыто, другая часть – из-под полы, с оглядкой. И всё это не бином Плахотнюк-Додон, как провозглашают лидеры ПАС и Платформы ДА, а скоординированный унионизм в политике и духовной сфере правых партий.

Есть и региональный слой патриотов: гагаузы и болгары на юге, русские и украинцы в столице и на севере. Эти меньшинства объединяет идея сохранения целостности и независимости Молдовы. А как реагирует центральная власть? Никак. Этим самым она стимулирует сепаратизм.

И, наконец, нельзя не отметить и псевдопатриотов в новых одеждах. Это наёмники по вызову, опухоль на теле государства. Портрет псевдопатриота: циничен, алчен, патологично предан вождю, молдофоб и русофоб. Заигрывает с унионистами. И, наконец, заметное отсутствие принципов, готовность предать свою партию, убеждения, даже страну ради корыстных интересов.

Чем опасен псевдопатриотизм? Он скрытен, пробивается во все структуры власти, является прикрытием для антистаталистов, подогревает раскол в обществе. Для псевдопатриота Родина – это источник неправомерного обогащения.

Вот таков наш многослойный пирог патриотизма. И всё это - на фоне нашей хилой государственности.

Время бросает Молдове новые вызовы, и она на эти вызовы отвечать обязана. Потеряв духовную связь с нашими патриотами-предками, мы отдаляемся от самих себя. Поэтому нам предстоит отстаивать, беречь modusvivendiпатриотов-статалистов. А избиратель-патриот останется главным оплотом и гарантом безопасности нашей Родины.

Это не патетика, разве что уточнение и напоминание. Дай Бог нам любить Молдову больше всего сегодня, чтобы не потерять её завтра.

Евгений СОБОР, политолог