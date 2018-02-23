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Экономика
Тариф на газ для конечных потребителей может снизится на 20,3%
23.02.2018

Тариф на газ для конечных потребителей может снизиться на 20,3%. Об этом говорится в отчёте, опубликованном Национальным агентством по регулированию в энергетике.

Документ вынесут на публичные обсуждения. Согласно новой методологии расчёта, тысяча кубов природного газа обойдётся в 4420 леев. По словам директора НАРЭ Тудора Копача, снижение тарифа обусловлено укреплением молдавского лея и сокращением цен на импорт голубого топлива.

Сейчас бытовые потребители  платят 5892 лея за тысячу кубов.  В конце января премьер Павел Филип заявил, что тариф на газ может снизиться почти на 20%. 


 
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