Тариф на газ для конечных потребителей может снизится на 20,3%

Тариф на газ для конечных потребителей может снизиться на 20,3%. Об этом говорится в отчёте, опубликованном Национальным агентством по регулированию в энергетике.

Документ вынесут на публичные обсуждения. Согласно новой методологии расчёта, тысяча кубов природного газа обойдётся в 4420 леев. По словам директора НАРЭ Тудора Копача, снижение тарифа обусловлено укреплением молдавского лея и сокращением цен на импорт голубого топлива.

Сейчас бытовые потребители платят 5892 лея за тысячу кубов. В конце января премьер Павел Филип заявил, что тариф на газ может снизиться почти на 20%.