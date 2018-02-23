Домашние агрессоры: бьёт – не значит любит

Виктор Суружиу

По данным полиции, только в столице стражам правопорядка приходится утихомиривать семейные скандалы десятки раз в день.

Статистика неутешительна: женщинам и несовершеннолетним чаще угрожают их собственные мужья и отцы, нежели случайно встреченные люди на улицах. При поддержке зарубежных доноров в Молдове действует масса программ против домашнего насилия, издаются буклеты, оказывается консультативная помощь нуждающимся. Однако жестокое обращение не сходит на нет и практикуется, по данным экспертов, в каждой пятой молдавской семье.

Не «бытовуха», а преступление

Только по официальным данным, в 2017 г. в Молдове 549 женщин и 45 детей подверглись домашнему насилию. За минувший год по этой причине в нашей стране погибли 15 женщин и 2 детей. В то же время исследования неправительственных организаций говорят о том, что в Молдове 7 из 10 женщин, проживающих в сельской местности, и 6 из 10 женщин из городов на протяжении жизни пострадали, как минимум, от одного типа насилия со стороны партнера. Около 12% женщин в стране подвергались всем формам насилия – физическому, сексуальному, психологическому, экономическому и духовному.

Тревогу специалистов вызывают результаты социологических исследований, которые свидетельствуют, что феномен насилия кажется допустимым многим молдавским гражданам. Так, в ходе соцопроса около 41% мужчин и 19% женщин высказали полное или частичное согласие с тем, что иногда женщины заслуживают того, чтобы их били. Около трети мужчин и пятая часть женщин считают, что представительницы женского пола должны терпеть насилие ради сохранения семьи.

«Многие, к сожалению, еще не осознали, что многовековое утверждение «бьет – значит, любит» в последнее время потеряло право на существование и сменилось современной и цивилизованной ориентацией на взаимоуважение и партнерские отношения в семье, - говорят в Институте по правам человека Молдовы. - Изменились социальные роли в обществе, люди становятся гораздо свободнее и увереннее в себе. И если раньше полиция старалась не вмешиваться в семейные ссоры, то сейчас на мужей и отцов-агрессоров заводят уголовные дела гораздо чаще. Но, к сожалению, в молдавской провинции женщины и дети больше зависят от своих мужей и отцов как в моральном, так и в материальном плане, поэтому вынуждены терпеть. Учитывая масштаб проблемы, необходимо, чтобы она была постоянно на слуху и люди понимали, что насилие в семье – не «бытовуха», а уголовно наказуемое деяние».

Как отмечают специалисты, специфика семейного насилия в Молдове такова, что пострадавшие женщины, а тем более дети, о происходящем сами в полицию практически не заявляют. Даже в тех случаях, когда решились на это, потом зачастую забирают заявление. По статистике, только несколько процентов подобных дел доходит до суда.

Бывает, что в случае вызова сотрудников правоохранительных структур по факту домашнего насилия полицейские ограничиваются распиской от виновника, что он больше так поступать не будет, ошибочно относя такие случаи к семейному конфликту, а не к преступлению. Так происходит, в том числе и потому, что в самом обществе тема домашнего насилия зачастую рассматривается как закрытая. Более того, часто полиция вообще не реагирует на такие вызовы, мол, разбирайтесь в своей семье сами, поссорились, подрались, помиритесь.

От исправительных работ до пожизненного заключения

В Молдове неоднократно вносились изменения в Уголовный кодекс по рекомендациям международных организаций. В него включили такие понятия, как семейное насилие, насильственные действия сексуального характера, изнасилование или умышленное убийство одного из членов семьи. Поправки внесли в Уголовно-процессуальный кодекс, где появилась новая статья о мерах защиты жертв домашнего насилия. В новой редакции были изложены и другие законодательные нормы, при помощи которых можно повлиять на распространенность этого феномена.

При этом УК трактует понятие «член семьи» достаточно широко. При совместном проживании к таковым относятся лица, состоящие в браке, в сожительстве, в разводе, связанные отношениями опекунства и попечительства, а также их родственники по прямой или боковой линии и супруги родственников. При раздельном проживании это лица, состоящие в браке, их дети, включая усыновленных, внебрачных или пребывающих под попечительством.

Статьи УК о насильственных действиях в отношении членов семьи недавно были конкретизированы и дополнены. Сравнительно мягкое уголовное наказание предусмотрено при нанесении побоев и совершении иных насильственных действий, сопряженных с легкими телесными повреждениями или незначительным вредом здоровью. Речь идет об изоляции и запугивании жертвы, чтобы контролировать ее или навязать свою волю. Злоумышленника накажут неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 150 до 180 часов или лишением свободы на срок до трех лет. Такая же ответственность наступает при лишении экономических средств и пренебрежительном отношении. В случае тяжких последствий (например, если жертва была доведена до самоубийства или скончалась от побоев) срок тюремного заключения за эти деяния может достигнуть 15 лет.

Максимально жесткая ответственность наступает при насильственных действиях сексуального характера, изнасиловании или убийстве. Если жертвой оказывается один из членов семьи, с июля 2016 г. это введено в перечень отягчающих обстоятельств. В данном случае наказание может вылиться в продолжительный срок лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения.

В марте 2017 г. вступил в силу закон, который позволяет полицейским выдворить агрессора из жилища, даже если он является его владельцем, на срок до 10 дней. Предполагается, что за этот срок человек успокоится, что сведет к минимуму риск повтора насильственных действий. В то же время жертва сможет получить предписание о защите, которое выдается в течение 24 часов. За неполный 2017 г. полиция выдала более 1,2 тыс. таких предписаний.

Несмотря на довольно жесткие санкции, поток домашнего насилия идет на убыль очень медленно. Поэтому сегодня рассматривают возможность разработки и принятия новых законопроектов о предупреждении насильственных действий в семье. Речь идет о более активной позиции госструктур в противостоянии домашним агрессорам. Как говорят специалисты, нужен такой закон, чтобы вынести обвинение из разряда частного в государственное. Практика показывает, что в таких ситуациях ограниченное вмешательство государства только подпитывает преступления. Одна из основных проблем заключается в выявлении фактов домашнего насилия и его пресечении. Действующее законодательство не дает достаточных гарантий и зачастую не ограждает жертв от дальнейших преследований. Как свидетельствуют отечественные реалии, применение примирительных процедур при домашнем насилии в подавляющем большинстве случаев бесполезно.

Из жертвы – в преступники

Но это не единственная причина для пересмотра законодательства и практики. По словам специалистов, которые подтверждаются статистикой правоохранителей, домашнее насилие приводит к росту детской преступности и проявлений насилия со стороны подростков. В январе широкий резонанс получил случай, когда 14 детей в возрасте от 11 до 15 лет и их учитель, проживающие в селе Перень Резинского района, были госпитализированы в районную больницу в тяжелом состоянии. Это произошло из-за того, что один из детей распылил вредное вещество в классе.

Комментируя этот инцидент, советник президента Корнелиу Попович написал на своей странице в соцсети, что он дополняет серию похожих случаев, произошедших за последнее время. По его словам, они наглядно доказывают, что дети ежедневно подвергаются разным формам насилия, а исследования специалистов говорят о том, что эта форма агрессии становится нормой поведения. Президентура запросила у Генерального инспектората полиции МВД информацию за 2017 г. о преступлениях, в которых фигурировали дети и подростки.

По данным правоохранителей, подростковая преступность в Молдове растет практически с каждым годом. Только за 11 месяцев 2017 г. несовершеннолетними было совершено почти 1,2 тыс. преступлений.Наибольшее их число зарегистрировано в Кишиневе (298), Бельцах (71), Яловенах (60), Оргееве (55), Криулянах (40). Кроме того, в сводки полиции попали 7 случаев, когда учащиеся совершали насильственные действия в отношении учителей, и 192 случая, когда дети и подростки насильственными методами выясняли отношения друг с другом.

Чаще всего они попадаются на имущественных преступлениях - кражах и ограблениях. Часто их задерживают за хулиганские действия и преступления с транспортом. Однако растет и число случаев, когда дети привлекаются к уголовной ответственности за разбой, торговлю наркотиками, изнасилования, насильственные действия сексуального характера и даже убийства. Большая часть несовершеннолетних получает условные сроки. В то же время десятки подростков ежегодно приговаривают к тюремному заключению: примерно каждый пятый несовершеннолетний, совершивший преступление, оказывается за решеткой. Многие получают наказание в виде штрафа и общественных работ.

«Если в семье практикуется домашнее насилие, это всегда сказывается на детях, даже если физически они не страдают,- говорит один из наших экспертов.- Ребенок начинает транслировать насильственный тип поведения в детском саду, школе, армии. Домашнее насилие порождает детскую преступность. Диапазон его воздействия на ребенка достаточно широк: начиная от всевозможных проступков до изнасилований, убийств, а также участия в организованной преступности. Кроме того, последствия насилия в семье – безнадзорность, заболевания нервной системы, нарушения детской психики».