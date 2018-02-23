Киртоакэ намерен вернуться в примэрию?

В соответствии с действующим законодательством, досрочные местные выборы в муниципии Кишинев, могут иметь место только 20 мая.

В Кодексе о выборах четко говорится, что выборы могут проходить два раза в год, весной и осенью, а этой весной выборы уже назначены на 20 мая. Об этом заявил объявивший об отставке генпримар муниципия Кишинев Дорин Киртоакэ в ходе передачи „În profunzime” на телеканале PRO TV Chişinău, передает IPN.

Если в Кишиневе будут досрочные выборы 20 мая, срок полномочий будущего примара будет длиться только один год, заявил Дорин Киртоакэ. Он сказал, что не принял решение относительно того, будет ли баллотироваться или нет на следующих выборах, решение, которое должно быть принято в рамках Либеральной партии.

Он утверждает, что в нынешней ситуации Муниципальный совет должен выбрать исполняющего обязанности генерального примара.

По его словам, Примэрия мун. Кишинев передала на днях в Центральную избирательную комиссию его заявление об отставке.

ЦИК еще не обнародовала решение по заявлению, а так же по досрочным парламентским выборам после истечения срока полномочий генерального примара муниципия Кишинев.

В пятницу, 16 февраля, временно отстраненный от должности генеральный примар муниципия Кишинев Дорин Киртоакэ объявил, что отказывается от мандата. Он заявил, что решение принято в знак протеста против злоупотреблений, которые имеют место против города и против него.