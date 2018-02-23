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Экономика
Массовые сокращения в Молдове: как будут увольнять работников
23.02.2018

Правительство Молдовы изменило правила проведения массовых сокращений на предприятиях страны. Соответствующие поправки утверждены кабинетом министров. Как пояснило министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, их принятие обусловлено внедрением соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС.

Таким образом, коллективным увольнением можно будет считать случаи, когда в течение одного месяца в учреждении, где работает от 20-ти до 100 человек лишаются работы минимум 10 сотрудников.

В ситуации, когда на предприятии работает до 300 человек, массовым сокращением можно будет считать увольнение 10% сотрудников. Если речь идет об организации, насчитывающей более 300 человек, коллективное увольнение — это не менее 30% работников.

Понятие "коллективное увольнение" накладывает на работодателя определенные обязательства. В частности, он будет обязан заранее в письменной форме проинформировать работников о предстоящих сокращениях с указанием причин и сроков. Оповещение о начале коллективного увольнения также нужно будет отправить в Агентство занятости. Кроме того, работодатель будет обязан начать консультации с коллективом о том, как избежать или уменьшить сокращения сотрудников.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты пояснило, что подобные правила и ранее существовали в Трудовом кодексе. Однако они касались только тех организаций, где были оформлены коллективные договоры и назначены лица, уполномоченные представлять интересы работников. Новые поправки в законодательство будут касаться абсолютно всех предприятий.


 
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